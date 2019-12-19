Расселение бараков в Хабаровске: где хочется и где колется

На вопросы отвечает Светлана Николаевна Пискун, заместитель начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска

- Подходит к концу первый год новой программы по расселению аварийного жилищного фонда. Давайте напомним этапы расселения.

- Сроки расселения аварийного жилищного фонда постоянно корректировались. Сначала расселялись дома, признанные аварийными до 1 января 2007 года, потом - до 2010 года, потом - до 2012 года. За это время в Хабаровске был признан аварийным один дом. 28 марта 2019 года принята краевая адресная программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таким до 1 января 2017 года. Те дома, которые признаны аварийными после этой даты, также будут расселяться следующими программами.

- Что входит в программу, которой вы занимаетесь?

- Это большая программа – такого расселения никогда не было. В нее вошел 81 многоквартирный дом. Программа разбита на шесть этапов до 1 сентября 2025 года. На первом этапе (2019-2020 годы) будет расселено 8 домов, в 2021 году - 8, в 2022 - 4, в 2023 - 14, в 2024 - 8, в 2025 - 39.

Однако недавно губернатором края принято решение реализовать всю программу намного раньше - до 31 декабря 2022 года. Я дала вам первоначальный вариант, но на днях мы ждем корректировку по финансированию, а также по изменению методов расселения.

- Какова цена расселения?

- Цена первого этапа - 162 миллиона рублей. Из них 102 миллиона - федеральные деньги, 55 миллионов - из городского бюджета, остальные - краевые.

- Но у города есть еще одна программа – по развитию застроенных территорий, по которой также идет расселение ветхого фонда. В чем их разница?

- По программе развития застроенных территорий жильцов расселяет инвестор за счет собственных средств, там нет бюджетных денег. По адресной программе расселения аварийного жилфонда идут только бюджетные деньги.

В городе 751 многоквартирный жилой дом с большим процентом износа. Часть из этих домов есть в программе по развитию застроенных территорий. В программе по расселению аварийного жилья не должно быть домов, которые расселяются инвесторами.

- Какие дома входят в первый этап?

- Первые 8 домов прямо по списку (см. перечень). И точно так же: второй этап - следующие 8 домов, третий - 4 и т.д.

- Какой принцип признания дома аварийным?

- Порядок признания заявительный. То есть наниматели или собственники обращаются в межведомственную комиссию и просят рассмотреть вопрос о признании дома аварийным. Комиссия принимает решение.

- Почему до этой программы в Хабаровске был признан аварийным только один дом, а потом вдруг обнаружилось более 700?

- Не признавали аварийными, потому что не было денег на расселение.

- Понятно. Какие условия расселения?

- Если у человека аварийная квартира на условиях договора социального найма, то ему предоставляется благоустроенная квартира, купленная на вторичном рынке, с правом дальнейшей приватизации. Собственникам жилья сначала предлагается выкупная сумма. В соответствии с Жилищным кодексом проводим оценку жилья и выплачиваем компенсацию его стоимости.

- Но это же аварийное жилье - цена его небольшая…

- Совершенно верно. Вручить жильцу копейки и отправить его на улицу - это недопустимо. Люди от компенсации отказываются. И тогда мы предоставляем собственникам жилье, купленное на вторичном рынке, в собственность. Это предусмотрено законом и программой. Объявляем аукционы и приобретаем квартиры.

- По какой цене?

- Краевой программой установлена стоимость квадратного метра - 66148 рублей для покупки жилья.

- С покупкой нет проблем?

- Есть. Аварийное жилье существенно отличается от существующей застройки. Мы не можем купить однокомнатные благоустроенные квартиры от 10 до 22 квадратных метров - их нет! А при расселении предоставляется площадь, равнозначная прежней. С трехкомнатными квартирами легче, и мы стали активно их покупать. По двух- и однокомнатным все гораздо сложнее, даже был период, когда мы приостановили покупки.

Проводим большую информационную работу как с жильцами расселяемых домов, так и с горожанами. Рассказываем, что потенциальные продавцы могут заключить с нами надежные договоры о продаже квартир, которые вовремя и стопроцентно будут исполнены.

- Могли люди сами найти продающуюся квартиру и предложить вам купить по этой программе?

- Да, так можно. Но продавец квартиры должен заявиться на аукцион. Дело в том, что мы покупаем квартиры по федеральному закону о закупках для государственных и муниципальных нужд. Поэтому продавцу квартиры надо получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной площадке и пройти другие процедуры, которые стоят денег. Представьте, что такое внести пять процентов от суммы контракта на его обеспечение – допустим, 5 процентов от 4 миллионов рублей. Потом все эти деньги вернутся. Но человек должен иметь их сейчас, чтобы поучаствовать в аукционе. Вот с такой сложностью мы столкнулись. Такая процедура отталкивает многих продавцов жилья.

- Быть может, есть смысл внести поправки в закон? Не только вы - вся страна занимается расселением бараков.

- До депутатов информация дошла. С 1 октября процедура была немного упрощена, но все равно она осталась каверзной. Очень желательно упростить ее еще больше, и именно для покупки жилья - страна быстро не расселит бараки.

- Сколько квартир уже куплено?

- Куплено 16 квартир, сейчас идет покупка еще 17. И до конца года нам надо приобрести еще 4 квартиры. То есть будет 37 квартир из 50, запланированных на 2019-2020 годы.

Покупка оставшихся 13 квартир переходит на следующий год. Мы по ним конкурс не проводили. Почему? Все дома с этими квартирами раньше были ведомственными - у ДВЖД, Дальавиа и т.д. Они выдавали гражданам правоустанавливающие документы на жилье. Но у жильцов этих 13 квартир таких документов нет. Допустим, не получал ордер или утерял. Документы можно восстановить только через суд, а это время. Судебные решения будут приняты только в 2020 году. Тогда и будем их расселять.

- Такая ситуация. У человека в аварийном доме есть небольшая комната. Купить ему взамен квартиру вы не имеете права. А если он к вашей сумме добавит часть своих денег, чтобы купить все-таки квартиру?

- Об этом шла речь еще в январе этого года, когда разрабатывался механизм реализации программы. Но он пока не принят на государственном уровне. По этому поводу администрация Хабаровска направила предложения депутатам Госдумы. Также направлен запрос по изменению минимальной площади для покупки квартир. То есть, если расселяем жильцов с 11 квадратных метров, значит, им гарантированно покупаем однокомнатную квартиру. И финансирование должно быть из трех бюджетов. Ждем решения.

- Как вы сводите квадратные метры с рублями, если большую площадь купить нельзя и меньшую тоже?

- Элементарно: если собственник согласится продать нам квартиру большей площади за меньшие деньги. Такие случаи есть. Меньше площадь нельзя, а больше можно.

- 66148 рублей за квадратный метр - приемлемая цена для Хабаровска?

- Нет, для вторичного рынка жилья нашего города она не приемлема. Если трехкомнатную квартиру можно купить по такой цене, то однокомнатную невозможно. Профессиональные оценщики проводили оценку жилья на вторичном рынке. В четвертом квартале 2018 года стоимость квадратного метра составляла 74451 рубль. В первом квартале 2019 года - 76000, во втором квартале - 77000, в третьем квартале - 79000, в четвертом - 83000. Это реальные цифры. Рост обусловлен тем, что изменились правила строительства.

- Можно ли по этой программе покупать жилье в новостройках? С другой стороны, почему не строятся малометражные квартиры?

- Такие варианты возможны, город их прорабатывает. Запросы направлены во все возможные инстанции по изменению способов переселения. Первый вариант: приобретение жилья у застройщиков. Второй: самостоятельное строительство. Сейчас мэрия проводит расчеты, смотрит подходящие под строительство площадки. Но строительство - это не быстро, так что, скорее всего, будет выбран вариант с застройщиками.

- Какие есть требования к приобретаемому жилью?

- Требования установлены приказом Минстроя РФ. Квартира должна быть благоустроенной, с внутренней отделкой - побелка или обои, на полу линолеум, пластиковые окна. Убитую квартиру покупать для переселенцев нельзя. Если переселяем семью с инвалидом 1-2 группы, то квартира должна быть на 1-2 этаже. И дом должен быть не ранее 1961 года постройки, без деревянных перекрытий.

- Это же древние дома!

- Не скажите! У нас это самые качественные дома. Сравните дома 90-х и 60-х - небо и земля! На улице Трамвайной эти дома - пятиэтажные, кирпичные, теплые, в подвалах сухо.

- Может человек отказаться от переселения?

- Есть обязанность предоставить жилье. Обязанности принять жилье нет. У нас есть отказ. Один. Мы сейчас работаем с этой семьей. Она живет в плохом аварийном доме, в котором жить нельзя. Но не хочет переселяться из Краснофлотского в другой район, а там подходящего жилья пока нет. Скорее всего, будем вынуждены решать ситуацию в суде. Оставлять семью с детьми в таком доме нельзя, видимо, придется пойти на принудительное переселение в квартиру.

- Надо ли готовиться к переселению?

- Непременно! Надо посмотреть документы - все ли в порядке? Чтобы потом не затягивать процесс переселения. Быть может, потребуется сходить в администрацию города или даже в суд.

- Какие документы должны быть?

- Правоустанавливающие документы - ордер либо решение собственника дома (ведомственного предприятия), либо органа местного самоуправления о предоставлении жилого помещения. Все вопросы граждане могут уточнить в жилищных отделах комитетов по управлению округами города. У собственников квартир должны быть документы, подтверждающие право собственности. Вопросы можно уточнить в БТИ или Росреестре. Если никаких бумаг нет, то свое право следует доказать в суде. Суд всегда удовлетворит такие требования. Все это лучше делать заранее.

- Такой хитрый момент: нахожу в перечне дом, который будут переселять в 2023 году и… куплю-ка в нем по дешевке убитую квартиру, чтобы потом получить хорошую. Можно?

- Приватизировать квартиру в аварийном доме нельзя, а купить (к сожалению!) можно. Однако уже есть проект поправок к федеральному закону, который внесет дополнения в действующую программу по расселению аварийного жилья. И там будет написано, что собственник, купивший аварийное жилье после его признания таковым, будет иметь право только на его выкупную стоимость. Так что купить убитую квартиру можно, но взамен получить хорошее жилье не получится.

- А если человек не живет в аварийной квартире?

- Когда мы начали расселять дома, то столкнулись с тем, что некоторые там не живут. Искали всеми возможными способами. И, знаете, всех нашли. Даже если они за пределами края, мы обязаны обеспечить их жильем или отдать денежную компенсацию.

Однако есть проект поправок, по которому человеку не будет предоставляться компенсация за аварийное жилье, если у него в собственности есть другое благоустроенное жилье. Будет одобрено такое изменение или не будет, пока неизвестно.

- Есть ли в городе абсолютно безнадежные дома, которые не вошли в программу? И по каким причинам они не вошли?

- Например, есть дом, который практически разрушен, но он не вошел в эту программу. Там живет семья, которой мы предлагаем маневренный фонд, а она отказывается, требует благоустроенную квартиру. Дом не вошел в программу, потому что решение о признании его аварийным было в 2018 году. Таких домов много.

Есть дома, по которым решение межведомственной комиссии принималось в 2012 -2013 годах. Таких домов в Хабаровске 13. Они не вошли в программу, потому что люди через суд обжаловали решение комиссии. А решение было такое: признать дом аварийным и подлежащим реконструкции, а не аварийным и подлежащим сносу. Люди считали: дом реконструировать нельзя. И суд решал: да, надо разобраться, и отменял решение комиссии. Комиссия вновь рассматривает ситуацию. А время уходит… И сегодня граждане опять обращаются в суд о признании этих домов аварийными на ту дату, когда было первое решение комиссии, чтобы их включили в программу. Представляете канитель?

Для Хабаровска большая проблема - получить средства на расселение этих домов. Они будут включены, но без финансирования. Городская дума инициирует обращение в краевую думу, чтобы выделили дополнительные деньги на эти дома.

Кроме этого, у нас есть 16 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Они не в программе. Они признаны таковыми в 2019 году. Их надо сейчас расселять, а мы не можем это сделать. Мы вышли на федеральный уровень с предложением принять какой-то порядок или программу расселения таких домов. Что с ними делать? Это не наши, не муниципальные полномочия. Это совместная проблема – наша, краевая и федеральная.

- По этой программе идет 81 аварийный дом, а всего 751 – сколько лет будем расселять хабаровчан?

- Будут деньги, будем двигаться быстрыми темпами. Хотя бы так началось расселение. Это же такой сложный вопрос…

- Быть может, более высокая выкупная цена улучшила бы расселение?

- Мы обратились с законодательной инициативой по установлению выкупной цены к нашему депутату Госдумы. Чтобы цена за изымаемые помещения устанавливалась иначе. Чтобы была не только оценка аварийного жилого помещения, а, быть может, она бы приравнивалась к цене на приобретение жилья. Чтобы людям было выгодно получить нормальные деньги и самим приобретать жилье.

- Конечно, тогда люди сами купили бы хоть новое жилье, хоть на вторичном рынке, но быстрее, чем это делает мэрия по процедуре закупок, через аукцион. При этом расходы бюджета ничуть не увеличатся.

- Совершенно верно! Человек сам выбирал бы район, состояние квартиры, добавил свои деньги или взял ипотеку… Отпало бы много вопросов и канцелярщины. Причем в аварийном жилье есть ведь и молодые семьи, которые могли бы воспользоваться новой 2-процентной ипотекой.

- Что будет со зданиями, из которых переселят жильцов, и с земельными участками?

- Дома снесут. А земельные участки должны быть использованы только в социальных целях. Может быть построен детский сад, школа, библиотека, детская или спортивная площадка и т.д.

- Что год грядущий вам готовит?

- Надежду на всевозможные лучшие изменения в программе по расселению аварийного жилищного фонда.

- Дадите адреса, куда хабаровчанам можно обращаться со своими вопросами?

- Конечно. Мне можно звонить по телефонам: 41-98-65, 41-99-75; в жилищные отделы Центрального района: 40-89-50, 40-89-51; Кировского и Краснофлотского районов: 33-13-98, 33-13-70; Железнодорожного района: 40-88-15, 40-88-29; Индустриального района: 40-90-04, 40-90-23. Давайте вопросы расселения решать вместе. Обращайтесь к нам со всеми своими проблемами по жилью.

Раиса Целобанова