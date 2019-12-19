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В Хабаровске 49 детсадов закрыли из-за угрозы минирования
Сегодня в Хабаровске эвакуировали около 11 тысяч детей. Для проверки детских садов по тревоге были подняты экстренные службы МЧС, полиция, ГИБДД. Некоторым учреждениям, из-за многочленных сообщений, приходилось ждать проверки несколько часов, - сообщает пресс-служба городской администрауии
«Ни один ребенок не остался на улице. Детей эвакуировали в ближайшие школы, учреждения дополнительного образования. Воспитатели сообщают родителям, чтобы те по возможности забирали детей - впереди обед, а на проверку помещений уходит по несколько часов»,- рассказала начальник отдела городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
Последний раз массовая эвакуация учебных заведений проводилась 9 декабря текущего года: сообщения о заложенных взрывных устройствах тогда получили 12 школ краевого центра.
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