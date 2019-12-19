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Хабаровчане жалуются на ЖКХ и экономику
В этом году в адрес администрации Хабаровска было направлено около 22 тысяч обращений от жителей краевого центра – на 4% больше, чем в 2018-м, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска
«Все больше жителей хотят решить свои наболевшие вопросы в ходе личных приемов. За 11 месяцев этого года мэр Хабаровска и его заместители, руководители структурных подразделений проконсультировали свыше 300 горожан. Кроме этого, в краевом центре работает общественно-консультационная приемная главы города, проводятся «горячие» телефонные линии по актуальным вопросам», - рассказал заместитель мэра Хабаровска, управляющий делами Вячеслав Безлепкин.
Как показывает практика, отсутствие информации порождает шквал вопросов и жалоб у населения. Для того, чтобы вооружить жителей необходимыми сведениями, в городе с начала года проведено 636 информационных встреч, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. «Информированность населения ведет к снижению числа обращений. Поэтому руководители структурных подразделений, заместители мэра должны чаще встречаться с горожанами и рассказывать о запланированных работах.
«Главная скрипка» - за председателями комитетов по управлению районами. Нужно разработать графики встреч, тематику по направлениям и приступать к работе», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Также в этом году для эффективной работы по обращениям горожан открыта официальная страница мэра в «Instagram». С начала года подписчики получили 700 ответов и разъяснений на волнующие их вопросы. В ходе прямых трансляций, которые проводятся каждый месяц, глава Хабаровска успевает ответить на 30-35 вопросов.
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