Сергей Донских: об успехах и планах Федерация плавания Хабаровского

Федерация плавания Хабаровского края за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий на высоком уровне была награждена грамотой Законодательной Думы Хабаровского края. Об успехах в уходящем году и о планах на будущее рассказал президент федерации плавания – Сергей Донских.

На данный момент по итогам 2019 года в копилке федерации плавания Хабаровского края 27 медалей Всероссийских и международных соревнований. Лидер хабаровского плавания – МСМК Игорь Головин в этом году стал бронзовым призером чемпионата России, а молодые спортсмены – Павел Савельев и Полина Кузнецова, став победителями и призерами всех Всероссийских соревнований, в которых они участвовали, включены в состав юношеской сборной страны. Триумфально выступил Евгений Рылов (Евгений Рылов выступает взаимозачётом за Хабаровский край) на чемпионате мира в Корее, где он стал самым результативным российским пловцом, завоевав: золото, три серебра и бронзу. Но не только спортивными результатами прославилось в этом году хабаровское плавание.

- Мы провели в краевом центре турнир «Амурские тигрята», которому в этом году присвоен статус Всероссийского. Подобные соревнования - единственные на Дальнем Востоке. Мы представили проект президентской программы «Плавание для всех». Конечно, предстоит большая работа. Нужно добиться поддержки каждого руководителя и чиновника в каждом городе и районе края, где сегодня есть бассейны. И каждый бассейн должен стать местом, где можно научиться плавать в любом возрасте. При правильной бюджетной поддержке и получении президентского гранта, на который мы подали заявку, мы сдвинем этот проект. В результате реализации этой программы мы научим плавать детей и взрослых во всем Хабаровском крае. Это жизненно важный навык, ведь мы живем на реке и любим ездить на море. Кроме того, обучение у специалистов даст еще более мощный импульс для развития спортивного плавания и роста результатов, - рассказал президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Донских.