Новый закон защитит добросовестных покупателей жилья

Приобретатели недвижимости, полагающиеся на данные единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), признаются добросовестными, пока обратное не будет доказано через суд. Такие изменения в законодательстве были приняты накануне и вступят в силу уже с 1 января 2020 года, сообщают в СРО НП «ЖКХ-Групп».

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от потери объектов недвижимости, которые они получили, полагаясь на сведения ЕГРН.

Законом предлагается установить запрет на истребование государством (Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием) жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Отмечается, что данное положение должно распространяться, в том числе, на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно.

- Теперь, согласно закону приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него, - пояснила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Кроме того, законом уточняются правила о приобретательной давности.

- Если со дня приобретения недвижимости первым добросовестным приобретателем прошло более 3 лет, суды будут отказывать органам власти в истребовании такого имущества. Истребование будет возможно только по искам организаций или граждан. Такие изменения помогут защитить права добросовестного приобретателя, - рассказала Ольга Беленькая.

Моментом перехода права собственности жилого помещения добросовестному приобретателю теперь будет считаться госрегистрация его права собственности. Оспорить это право можно будет только в судебном порядке. Однако лица, выступающие от имени государства (п. 1 ст. 124 ГК РФ), которым уже было отказано в удовлетворении иска на основании вышеуказанного п. 4 ст. 302 ГК РФ, такого права лишаются.

Напомним, также накануне были приняты изменения в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» №218-ФЗ от 13.07.2015. Согласно этим изменениям, граждане, лишившиеся жилья не по своей вине, получат право на компенсацию за счет казны РФ.

Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к РФ о выплате данной компенсации. Размер компенсации определяется судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем, в размере кадастровой стоимости жилого помещения, действующего на дату вступления в силу судебного акта.

Эти изменения также вступают в силу с 1 января 2020 года.