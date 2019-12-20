Контрабандная икра не дошла до Москвы

На коммерческом складе АО «Хабаровский аэропорт» сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили осетровую икру «Сlassic», которая готовилась к отправке в Москву, но к ветеринарному досмотру не предъявлялась, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Контрабандная икра, принадлежащая ООО «Восток Опт», была спрятана в сборном грузе авиакомпании «Аврора» и в ближайшее время ожидала погрузки на борт Хабаровск-Москва. Деликатес был расфасован в стеклянные и жестяные банки: 13 штук общим весом 6,5 кг. Судя по маркировке, производителем икры значится АО «Волгореченск».

В настоящее время продукция помещена на изолированная хранение. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.