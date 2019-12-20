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Встречаем Новый год на народном катке
Под таким названием в новогоднюю ночь 31 декабря с 23.30 до 2:00 на народном катке Хабаровска начнется праздничная программа. На сцене набережной Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние игры и конкурсы для хабаровчан всех возрастов. Всю новогоднюю ночь гостей набережной будут развлекать вокальные и танцевальные коллективы Хабаровска!
В 24:00 на большом интерактивном экране набережной в режиме реального времени будет транслироваться новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. Под бой курантов народный каток Хабаровска ждет в гости губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала.
В ходе праздничной программы пройдет торжественная церемония награждения победителей семейного конкурса «Наряжаем елку вместе». В этом году на стадион имени Ленина хабаровские мастера-умельцы принесли более полусотни самодельных игрушек, каждая из них настоящее произведение искусства.
В дни новогодних каникул на набережной Хабаровска пройдет целый ряд праздничных мероприятий.
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