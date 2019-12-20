Более 400 энергетиков Хабаровской генерации удостоились профессиональных наград

Вручение знаков отличия приурочено к профессиональному празднику – Дню энергетика, который отмечается в России 22 декабря.

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие энергетики Хабаровского края 439 сотрудников филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» награждены почетными званиями, ведомственными и корпоративными грамотами и благодарностями.

Руководитель филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков представлен к медали «За заслуги перед топливно-энергетическим комплексом» I степени Министерства энергетики РФ.

Владимир Лариков работает в сфере ТЭК на протяжении 37 лет, из них 25 лет - в хабаровской энергосистеме. Владимир Сергеевич начинал трудовой путь мастером, а затем и главным инженером районной Тындинской котельной. В 1992 году приглашен на Хабаровскую ТЭЦ-3 на должность начальника котлотурбинного цеха. В 1998 году стал заместителем главного инженера ХТЭЦ-3.

В последующие годы Владимир Лариков реализовался как продуктивный управленец в качестве руководителя ремонтных предприятий в составе ОАО «Хабаровскэнерго». С 2007 года В.Лариков возглавляет филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК».

На счету энергетика целый ряд рационализаторских предложений, повышающих экономичность работы теплоэлектростанций. Под руководством Владимира Ларикова успешно реализовался перевод Хабаровских ТЭЦ на сжигание природного газа с 2006 по 2018 гг. Результатом эффективного управления стало регулярное выполнение филиалом ключевых финансовых показателей. Слаженная кадровая и социальная политика привела филиал «Хабаровская генерация» к победам в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», в краевых и муниципальных конкурсах по охране труда и промышленной безопасности.

«Я рад, что минувший год энергетики Хабаровской генерации провожают достойно, с чувством выполненного долга перед жителями Хабаровского края, отметил, поздравляя коллег с профессиональным праздником, Владимир Лариков. – Выражаю также признательность нашим ветеранам за большой вклад в становление и развитие большой энергетики Хабаровского края и Дальнего Востока».