Хабаровские гимнастки вошли в ТОП лучших российских команд

В Пензе завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные двукратной олимпийской чемпионке Наталье Лавровой. В турнире выступили 650 спортсменок из 37 регионов страны. Команда Хабаровского края вошла в десятку сильнейших и выполнила норматив мастера спорта, - сообщает пресс-служба спортивной школы «Олимпия».

Команда «Олимпия» в состав которой вошли: Виктория Бирюкова, Ева Бовсуновская, Валерия Диденко, Мария Широкшина, Виктория Думченко и Ирина Ли выступали в групповых упражнениях, где было представлено 33 сильнейших команды со всей страны. Хабаровчанки заняли восьмое место и выполнили норматив «Мастера спорта» (тренеры команды - Елена Бовсуновская, Виктория Крет и хореограф – Вероника Алянчикова). Также в личном зачете по программе кандидатов в мастера спорта Александра Чен заняла седьмое место.

- На эти соревнования всегда приезжают очень сильные спортсменки, и особенно высокая конкуренция в групповых упражнениях. Наши гимнастки соревновались с командами Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Волгограда, Нижнего Новгорода и других городов. Безусловно этот старт стал очень удачным для хабаровских гимнасток. Конечно, были мелкие помарки, но наши девочки выступили очень достойно. Седьмое и восьмое места для нас большое достижение. Хочется похвались гимнасток, потому что в такой сложной конкурентной борьбе они выступили практически без ошибок, - рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.

27 декабря спортивная школа «Олимпия» подведет итоги 2019 года. В СК «Олимпия» состоится награждение сильнейших гимнасток и тренеров, а также новогодний гала-концерт. Вход свободный.