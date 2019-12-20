Алексей Махинов: Самое главное – мы работаем

Интервью с Алексеем Махиновым, председателем Хабаровского краевого отделения Русского географического общества

Хабаровскому краевому отделению Русского географического общества (ранее Приамурскому отделу Императорского РГО) исполнилось 125 лет. Это одна из старейших научных организаций России и Дальнего Востока, первая научная организация в Приамурье.

- Самое главное, что мы есть, что мы работаем и приносим пользу и науке, и просвещению, и обществу, и Хабаровскому краю. Отделение проводит конференции, выставки, регулярные заседания недавно организованных секций. Ежегодно организует географические диктанты, в которых участвуют тысячи жителей края. Большую работу проводят члены общества в Комсомольске-на-Амуре, Ванино и Советской Гавани, - рассказал Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, доктор географических наук.

- Какую пользу принесло общество Хабаровскому краю?

- Мы работаем не столько на сегодняшний день, сколько на будущее. Например, ведем поиск новых ключевых орнитологических территорий для того, чтобы сохранить редкие виды птиц на Охотском побережье.

Большое значение имеют исследования, которые проводят географы в области опасных природных процессов. Например, Бурейский оползень. Мы - единственная организация, представители которой побывали в том районе, выяснили причину появления оползня, его происхождение и предложили как избегать в будущем подобных катаклизмов. Это касается и амурских наводнений.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года неподалеку от поселка Чекунда Верхнебуреинского района обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище ГЭС. Когда оползень скатился в водохранилище, то создал волну цунами. Вода поднялась на высоту 56 метров и затопила 300 гектаров, пройдя вглубь суши почти на четыре километра.

Охотники рассказывали о нагретых камнях, сотрудники МЧС выдвигали версию о падении метеорита. Ученые несколько суток кропотливо исследовали территорию, стараясь по крупицам воссоздать произошедшее.

Именно Алексей Махинов назвал катаклизм на Бурее оползнем, упомянул и про цунами высотой 60 метров, которое поломало деревья. Результат работы ученого высоко оценил министр обороны России. За это Сергей Шойгу вручил ученому медаль «Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реке Бурея».

- Есть ли белые пятна на карте Хабаровского края?

- Сейчас географические объекты практически все известны. География Хабаровского края и Дальнего Востока в классическом понимании вся изучена. Но многие люди у нас в стране, тем более за рубежом, не знают о наших уникальнейших объектах. Это незнание и тормозит развитие туризма в нашем крае, привлечение к нам научных исследований, экспедиций. У нас есть один объект, о котором я всегда говорю, это река Делькю-Охотская в Охотском районе. Она одновременно впадает в два океана. Похожих объектов на Земном шаре нет. Если бы об этом знали в мире, если бы это разрекламировали, то у нас была бы большая очередь на посещение этих мест.

И наши петроглифы на Сикачи-Аляне до конца не изучены, много там остается неясного.

- Сколько сегодня людей принимают участие в деятельности Хабаровского краевого отделения Русского географического общества?

- Мы не стараемся сильно увеличивать количество, потому что считаем, что в Географическом обществе должны быть способные и желающие работать и приносить пользу обществу. Мы строго относимся к отбору заявлений, которые к нам поступают. За этот год нас стало больше на тридцать с лишним человек. Конечно, костяк нашей организации - люди пожилые, умудренные опытом и знаниями. Но мы заботимся, чтобы и молодежь пополняла наши ряды, ее мы принимаем. Среди членов общества есть и студенты, их не так много, хотелось бы, чтобы их было больше.

- К вам приехали дорогие гости издалека, куда вы повезете, чтобы удивить их?

- В первую очередь гостей отвезу на Сикачи-Алянские петроглифы и Сарапульский утес. Если петроглифы известны, то утес малоизвестен. Между прочим, это одно из самых уникальных мест на Амуре. Он - единственный утес, сложенный из рыхлых отложений, где записана вся история Амура за несколько миллионов лет. Видимо, это место было культовым и у древних жителей, живших на этой земле.

Этот белый обрыв, носивший в XIX веке название стены Уксеми, не зарастает потому, что река размывает его основание и все новые и новые блоки грунта обрушиваются в воду, обновляя постоянно уступ. По краям обрыва, где размыв берега не такой сильный, большие оползни теснятся вдоль берега в виде сползших блоков размерами в десятки метров.

Нигде на Нижнем Амуре нет больше таких высоких берегов, сложенных слоистыми осадками разного возраста и эффектным амфитеатром обрамляющих излучину реки.

Кстати, именно на этом утесе было сделано множество фотографий Амура, есть даже снимки в школьных учебниках.

Юрий Вязанкин



