Год театра: Икра и чечевица в брачной корзине

В хабаровском Театре драмы представили премьерную итальянскую комедию.

К итальянцам у нас какая-то особая любовь. Нас завораживают эти бурлесковые страсти. Итальянская речь порой кажется не просто матерной, а матерной высокохудожественной, это даже не речь, а какая-то эквилибристика. С такой страстью и скоростью всю сложность мироздания и личное отношение ко всему этому может описать только мастер своего дела. Мы догадываемся, что при переводе стихов Петрарки на русский язык явно убрали самые сочные метафоры, а иначе бы все это напоминало наше родное «про любовь», но с точки зрения частушек, которые нежелательно орать при малых детях.

А тут еще итальянские песни, которые так напоминают славянские, особенно украинские. Удивительно, что Челентано пока не сделали народным артистом всех бывших советских республик. Особенно после «Укрощения строптивого», где были мозоли на руках от воздержания.

Хабаровчане и Италия

В начале 80-х годов прошлого столетия вся страна фанатела по фестивалю эстрадной песни в Сан-Ремо. Дамочки при помощи газировки типа «Буратино» делали себе модную прическу в стиле певицы из «Рики и Повери», а без «Феличиты» нельзя себе было представить ни одной модной танцевальной вечеринки для ПТУшников. Жил тогда в Хабаровске один молодой человек – большой поклонник всего итальянского с типовыми украинскими фамилией и лицом, который налево и направо уверял, что у него корни чуть ли не апеннинские, и даже фамилию переделывал на итальянский лад. Для того чтобы больше походить на какое-нибудь Петруччио, завел себе плойку и накручивал кудряшки на лбу. Ох, уж эти восьмидесятые!

Как-то в дикие ишаевские времена итальянцы в Хабаровском крае завод собирались построить по производству мебели, даже миллионер приезжал оглядеться, как говорят, на местности. Мужичок с деньжищами, но совсем без пафоса, чем-то напоминающий скромного сельского учителя. На местности огляделся. Тайги-то у нас качественной много, да времена были слишком лихие, слишком ишаевские, вот и не срослось.

Так что, увидев на афише хабаровского Театра драмы название «Итальянская комедия «Моя профессия - синьор из общества», не удивился. Уж в чем-чем, а в итальянстве-то хабаровчане разбираются. Кстати, по этой пьесе (оригинальное название — «Икра и чечевица» (итал. «Caviale e lenticchie»), написанной дуэтом Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи, на исходе советских времен был поставлен фильм под названием «Миллион в брачной корзине».

В Италию - как в омут с головой

Скепсис, конечно, был. А вы поищите хабаровчанина без скепсиса: это все-таки свое, не столичное. А и зря. С первых минут спектакля, словно в омут с головой, не оторваться. Главное, что сегодня довольно редко встречается, в спектакле есть взаимное притяжение актеров. Можно назвать это любовью. Есть притяжение, значит, будет «водица», а не безвоздушное пространство. И, как следствие, жди «вкусных» ролей. И они были.

О сюжете. Синьор Папагатто – завсегдатай всех свадеб и похорон. И в Хабаровске можно сегодня встретить таких героев. Допустим, причитает какая-нибудь старушка на похоронах. Совесть не позволит подойти и спросить: «А вы, собственно, кем будете покойнику?» Старушка и на кладбище съездит, ну и к поминающим гражданам, естественно, примкнет. Тут и профессиональная прожорливость, ну и запасливость опять же. Как правило, порции не все съедены бывают… Так же и этот Папагатто кормился сам с банкетов, а заодно кормил и свою семью – сожительницу, дочь и сестру Матильду.

Как и положено в любой сказке, зло наказано, а бедняки оказались благороднее богатых. И, конечно, любовь победила. Почему сказка? А попробуйте найти пьесу, чтобы как в жизни зло побеждало добро? Да и часто получается, что для одних зло, для других добро, и не поймешь сразу, где свет, а где тьма.

Образы у актеров получились сочными, яркими. Необыкновенно нежной была Людмила Романенко, сыгравшая Валерию, сожительницу Папагатто. Тема женской верности, может быть, и не особо актуальна в век обострения феминизма, но этот образ дамы, неофициально несущей бремя матери семейства, как нельзя актуален и сегодня.

Какой феерической получилась Матильда, служанка Мельпомены, у Анжелики Мельничук, которой, кажется, подвластны все театральные жанры. Ну и главное действующее лицо - сам Папагатто, это было «попаданием в яблочко». У актера Дмитрия Кишко помимо таланта лицедейства есть некий «мужской стержень», «позвоночник». На сцене – личность, а значит, даже образ из комедии положений приобретает некий магнетизм, заставляющий неотступно следить за всеми перипетиями сюжета.

Истина итальянских страстей

- Сегодня в моде концептуализм, постмодернизм, всякие эксперименты, а в Театре драмы – вполне традиционная комедия положений, вполне человеческая история о любви. В чем ценность этого спектакля?

- Прежде всего - это драматургия. Авторы сочинили очень забавный сюжет с перипетиями, с поворотами, с хорошим внутренним юмором, с очень понятными для зрителей коллизиями, с конфликтом, который, наверное, узнаваем в каждой семье. И неважно, где это происходит - в Италии или в России, человек всегда остается человеком, и страсти, которые им овладевают, они похожи, - рассказал Эдуард Ливнев, режиссер спектакля. - Но мне хотелось окунуть все эти взаимоотношения и все эти коллизии, всю эту историю именно в атмосферу той жизни, которая нас восхищала в фильмах итальянского неореализма. Вот эта внутренняя энергия, стремление к радости и преодолению всех жизненных сложностей и странностей, все это в какой-то мере мне захотелось воссоздать в этом спектакле. Мне кажется, что русские артисты с Дальнего Востока это почувствовали и достаточно убедительно воспроизвели.

В этом спектакле была очень подробная работа с актерами, нет ни одного «простаивающего» хоть одну секунду персонажа, все существуют непрерывно. Очень сложно было создать ансамбль из совершенно разных артистов – с разными театральными школами, с разным опытом, со своими личностными плюсами и минусами. Стояла задача подстроить всю эту палитру под некое художественное целое. В российских театрах нередко страдают спектакли некоторой размытостью. Я намеренно уточнил жанр – итальянская комедия в двух частях. В этом случае жанр - это угол зрения на пьесу. Можно было написать: сентиментальная или лирическая комедия. А у нас - итальянская, и судить нужно художника по законам, им самим принятым.

- В этом спектакле есть некая искренняя детскость и любовь.

- Многие актеры в этом спектакле сделали шаг в постижении профессии. Например, для Дмитрия Кишко – это огромный шаг вперед. У него много ролей, но Дмитрий не использовался раньше в такой многогранности, в такой характерности. Все артисты, надеюсь, получили актерский благодатный опыт. Вахтангов говорил, что билет в театр – договор между театром и зрителем об обмане. Театр обещает добросовестно обманывать зрителя, а зритель добросовестно обещает этому верить.

И еще. Есть такое мнение, что нервные клетки не восстанавливаются, кроме одной профессии. Нервы восстанавливаются у актеров. За счет чего? За счет удовлетворения от сыгранной роли.

- Спектакль, как говорят, традиционный, а получился удивительно комфортным.

- Традиционный русский театр… Сегодня даже в столице проповедники абсурдного, авангардного, европейского театра потихонечку отходят от него, возвращаются к психологическим пространствам.

- На мой взгляд, проблема не в русском психологическом театре, а в том, что халявят или нет.

- Что значит халявят? Умеют или не умеют. В очень многих учебных заведениях режиссеров не учат работе с артистами, так как нас учили. Сегодня молодые режиссеры думают, что если выкаблучиться, повесить лапшу на уши зрителю, сделать нечто экстраординарное, то это уже современный метод. Нет. Театр - это что? Как говорил Пушкин, это «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах».

Хабаровчане сначала побаивались смеяться, а вдруг нарушится это тонкое волшебство - актерская вязь, потом осмелели и смеялись от души, и аплодировали долго и горячо. И послевкусие от этой комедии как от дорогого вина. Итальянского, конечно.

Юрий Рязинкин