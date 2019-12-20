Аграриям Хабаровского района возмещают ущерб паводка

Около 40 миллионов рублей перечислено сельхозтоваропроизводителям Хабаровского района, пострадавшим от паводка, - сообщает пресс-служба администрации хабаровского района.

Ущерб возмещен десяти сельхозтоваропроизводителям: ООО СХП «Колос», ООО «Скифагро ДВ», ООО «Сергеевское», ООО «Спорос», ООО «Веремейчук», ИП Буторин С.В., ИП Прилепин С.И. и трем крестьянско-фермерским хозяйствам.

Общая площадь сельскохозяйственных земель, пострадавших от паводка августа-сентября 2019 года, составила 2,4 тыс. га.

Минсельхозом России была проведена экспертная оценка ущерба по представленным пакетам документов и подтвержден ущерб на сумму 38,1 млн. рублей. В настоящее время средства сельхозтоваропроизводителям перечислены.