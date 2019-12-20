Хабаровчане своровали дорожные знаки на полмиллиона рублей

Чаще всего с улиц города исчезают знаки «кирпич» и «парковка запрещена». Первые пользуются спросом у жителей частного сектора, которые применяют круглые знаки вместо крышек для бочек с квашеной капустой и водой. Указатели «парковка запрещена» в основном «растворяются» в центре города, где мало мест, для парковки. Всего же с начала году сумма ущерба, причиненного городскому имуществу, превысила 1,7 миллиона рублей. Однако, чаще всего дорожные знаки, светофоры и леерные ограждения страдают в ДТП. Незадачливые лихачи покидают место происшествия, и тогда возмещать ущерб приходится из муниципальной казны, - сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

- Работа по розыску виновных в дорожно-транспортных происшествиях, где пострадало муниципальное имущество, ведется. С водителей, которые таранят бетонные ограждения или сбивают дорожные указатели, взыскиваем ущерб. Так, хабаровчанин возместил в казну 329 тысяч рублей за то, что несколько месяцев назад в районе улицы Краснореченской вывел из строя светофор,- рассказал заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.

Только в этом году виновники аварий испортили леерных ограждений на 423 тысячи рублей. Немного превышает эту сумму ущерб от кражи дорожных знаков (564 тысячи рублей). Дороже всего обходятся пострадавшие в ДТП светофоры: за 6 сбитых в текущем году электронных регулировщика, ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.