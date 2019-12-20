Удачная жизнь: Вершки, корешки и улитки

Не пора ли сажать рассаду?

«Как вырастить рассаду сельдерея, - спрашивает читательница. – Говорят нужно сеять в феврале. Но в феврале поздно. Да и в январе уже поздно, мне кажется. А кто-то сеет в декабре?»

Сеют и в декабре. Но сначала давайте разберемся в сельдерее, ведь существует несколько видов растения - листовой, черешковый и корневой. Первые два вида сельдерея дают зелень и черешки. Корневой плодоносит клубнями, которые отлично хранятся зимой, а по количеству витаминов и микроэлементов он один из первых в рейтинге овощей.

Развивается сельдерей медленно, поэтому если хочется получить что-то большее, чем пряная зелень, стоит озаботиться рассадой. И черешковый, и корневой сельдерей высевают на рассаду зимой. И в декабре, и в январе, и в феврале – все зависит от сорта, местности, и… лунного календаря. Так, корешки сажаем на убывающей Луне, черешки – на растущей.

Срок созревания и посадки будет зависеть и от выбора семян. Хорошо всходят только свежие семена, поэтому выбирая их в магазине, обращайте внимание на срок годности. Истечет в 2021? Можно брать. В 2020-м? Н-ну-у, 50/50… Правда, недавняя история с молочкой из будущего (читайте сайт газеты) заставляет сомневаться в цифрах. Но будем верить, что не все торговцы – обманщики.

Если хотите получить хорошие клубни, опытные огородники советуют выбирать крупноплодные, раннеспелые сорта. Популярностью пользуются раннеспелый Глобус, среднеспелые Альбин, Деликатес, Диамант – сорта корневого сельдерея, Малахит и Золотой – среднеранние сорта черешкового сельдерея. Информацию о сорте можно найти на пакетике, у продавца, в Интернете - в целом же вегетационный период у сельдерея 120-190 дней, и на открытый грунт приходится дней 70-75. Учитываем, что в огород растение высаживают при установившейся средней температуре +10 градусов, когда минует угроза заморозков. Это «отправная» точка на нашей шкале урожая. До высадки на грядке сельдерей должен дать 4-5 настоящих листиков и подрасти до 12 см.

Как готовят семена? Наличие эфирных масел препятствует быстрому набуханию и прорастанию семян. Всходов приходится ждать 3-4 недели. Чтобы ускорить прорастание, семена барботируют - сутки держат в воде, насыщенной кислородом, затем 45 минут протравливают в 1-процентном растворе марганцовки, промывают и просушивают. Другой способ – протравить в марганцовке, промыть, замочить на 18 часов в «Эпине» (2 капли на полстакана воды). Семена рассыпают по влажной ткани и проращивают при температуре 20-22 градуса. Когда наклюнутся, высаживают в рассадные ящики.

Интересный способ выращивания рассады придумали изобретательные дачники – в уликах. Нарезают полоски из плотной бумаги шириной не менее 15 см. Раскладывают на них грунт – как фарш на рулете, а потом с одной стороны этого фарша выкладывают проклюнувшиеся семена и заворачивают. Получается рулетик-улитка, осталось только перехватить его резиночкой, поставить в емкость и накрыть тонкой пленкой. Температура при прорастании не должна опускаться ниже 22 градусов, а хорошо, чтоб было потеплее – до 25. А вот когда появятся всходы, защитную пленку снимают и ставят ящики в солнечное, но прохладное – до плюс 16 градусов – место. В фазе пикировки (1-2 настоящих листочка) температура еще снижается – до 11-12 градусов ночью.

Рассада сельдерея требует больше света, чем может ей предложить зимнее солнце, – от 12 до 16 часов, так что придется озаботиться подсветкой.

Когда всходы окрепнут, подсыпают немного песка, чтобы предотвратить вытягивание и дать хорошо укрепиться корешкам.

Большинство огородников пикирует корневой сельдерей. Это отдаляет срок высадки в грунт – ведь растения должны справиться со стрессом! – но обещает лучший урожай.

Удачных посадок!

Ирина Северцева