Елки-палки

В Хабаровске и его окрестностях с приближением Нового года градус настроения поднимается.

Первым украшением столицы краевого значения и прилегающих населенных пунктов стали елки. Далее по популярности идут ледовые скульптуры и не менее ледовые горки с катками. И тут фантазиям как простых обывателей, так и не простых сити-менеджеров разного уровня нет предела.

Пробегая дворами по центру города, тормознулся у «черного обелиска» во дворе дома по улице Фрунзе. Оказалось, ошибся - и по форме, и по цвету, и по пониманию композиции. Издали да против солнца эта фигура кажется зловещим памятником «черному властелину». Стоит подойти ближе, изменив точку зрения, и зловещая конструкция превращается в милый тетраэдр зеленого цвета, обмотанный китайскими гирляндами. Специально сбегал в этот двор в темное время суток, чтобы подтвердить свою догадку: ель новогодняя, праздничная! Умеют у нас удивить, умеют. Особенно когда за дело берутся с огоньком и делают руками.

Очень креативно подошли к созданию празднично-новогоднего настроения в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Имея перед парадным крыльцом «большой железки» целую аллею хвойных деревьев, решили кардинально и инновационно. Взяли и соорудили искусственную елку, украсив ее гирляндами и игрушками. За заботу о природе и поддержку отечественной (у нас ведь импортозамещение?) химической промышленности от себя этому учебному заведению объявляю благодарность с занесением на ближайшем сугробе.

Одним цветом

Но это все изделия технологичные, а хочется, чтобы от всей широты души. За этим надо выезжать на периферию. Там, где народ не избалован городскими изысками и благами цивилизации. Намедни, побывав по казенной надобности в селе Калинка - бывшем военном гарнизоне при аэродроме, восхитился утилитарности и практичности местных жителей при возведении елки. Именно возведение - низ зеленой красавицы из четырех автомобильных покрышек различной величины. Верх, как я понял, - защитный пластиковый колпак от чего-то там военного.

Но что я все про резинотехнические изделия у дома! Натуральная елка, что стоит посредине местного майдана, способна вызвать сочувствие. Какая-то вся обдерганная, с редкими ветками и не менее редкими иголками. Пусть уж лучше дивное изделие из покрышек и пластиковых кожухов. Нет, ну а что? Зимой и летом одним цветом – зеленым. Точнее, защитным. Резинопластмассовое изделие, украшенное сверху «Вифлеемской звездой», превращается в рождественско-новогодний сюрприз. Далее, на день «непобедимой и легендарной», 23 февраля, звезду меняем на армейскую. И объявляем статуей в честь «защитника Отечества». В апреле эту композицию можно объявить «ракетой на Луну». Ближе к маю, пришпандорив красную звезду на корпус, получаем аллегорический постамент. Далее все зависит только от даты и фантазии…

Придумка против природы

Мы баг (ошибку) объявим фичей (полезным свойством) и все у нас получится. Вон во дворе 12 школы не стали убирать лед, что образовался на ступеньках лестниц, ведущих со двора на спортивную площадку. Теперь там после занятий малышня катается. Ждать от городских чиновников, пока они зальют обещанные 70 катков во дворах и иных местах? Достаточно не убирать улицу – каток на весь город. Настроение праздника создадим сами. Тут главное – не переусердствовать, вовремя остановиться.

Ой, да что там за кого говорить – сами такие! В позапрошлом году, имея настроение порадоваться, но не имея много места, времени и денег, редакция сделала свою «красавицу» из подручных материалов и силами сотрудников. Елку в прямом смысле скатали из газетных страниц и пришпандорили на стенку. Для красоты добавили пару гирлянд – просто здорово получилось! По старой, но верной традиции ее убрали ближе к майским праздникам, когда под действием прямых солнечных лучей бумага начала желтеть и становиться хрупкой.

Альфред Бедов, в предвкушении Нового года



