Четырех человек спали пожарные в Комсомольске-на-Амуре





22 декабря на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступила информация о возгорании в коммунальной квартире кирпичного четырехэтажного дома по улице Котовского. Прибывшие на вызов пожарные расчеты обнаружили, что из окна на третьем этаже вырывается открытое пламя. Двумя звеньями газодымозащитной службы, при помощи спасательных устройств, из соседних комнат квартиры по лестничным маршам было спасено четыре человека, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Незамедлительно, пожарные подразделения приступили к тушению очага возгорания. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, в огонь был локализован и полностью ликвидирован в . Площадь пожара составила 12 квадратных метров, огнем повреждены мебель и домашние вещи. Всего для ликвидации пожара было задействовано 18 человек и 5 единиц техники.

Причины возгорания и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.