Оставить прежним порог ненаказуемого превышения хочет "Единая Россия"

Уже в следующем году в России может быть снижен порог ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Такую меру поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В свою очередь, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Андрей Турчак заявил, что партия большинства в Госдуме инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не поддержит.

«Во время приема граждан в начале декабря Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит эту инициативу», – подчеркнул Турчак.

Нецелесообразной предлагаемую меру считают и в Хабаровском крае. В понедельник, 23 декабря активисты федерального проекта «Безопасные дороги» и «Молодой Гвардии» даже провели специальный флешмоб у дорог краевой столицы, чтобы привлечь внимание хабаровских автомобилистов.

«Нарушителя, который и так не соблюдает правила дорожного движения снижение нештрафуемого порога не остановит – он продолжит нарушать. А вот добросовестные водители могут пострадать, потому что эту скорость в 10 км в час уловить очень сложно. Число штрафов существенно вырастет, ситуация на дорогах не изменится, а семейный бюджет многих автомобилистов только пострадает впустую», - убежден координатор федерального проекта «Безопасные дороги» в Хабаровском крае Евгений Солоненко.