Пойти на «сделку» хабаровчанам предлагает энергосбыт

В декабре хабаровские энергетики отключили электричество уже у 1, 1,7 тыс. собственникам квартир и частных домов, задолжавшим более 14,6 млн. рублей. Теперь, Хабаровскэнергосбыт предлагает погасить задолженность за услуги тепло-, электроснабжения и горячего водоснабжения до 25 декабря 2019 года и сэкономить на оплате штрафных санкций. Подробная информация о проводимой акции по списанию пени размещена на сайте www.dvec.ru.

Мобильные бригады энергетиков, состоящие из сотрудников Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») и территориальных сетевых организаций, продолжают работать в Индустриальном, Железнодорожном, Краснофлотском и Кировском районах г. Хабаровска. Мера по отключению оказалась действенной. После введения ограничений, компании возвращена задолженность в размере более 10,2 млн. рублей. С 23 по 31 декабря 2019 года мобильные бригады будут проводить массовые ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома должников, проживающих в Центральном районе краевой столицы. В график на ограничение подачи энергоресурса попали более 720 потребителей. Их суммарный долг превысил 5,8 млн. рублей, - сообщает пресс-служба филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт"

Ограничение подачи энергоресурса будут производиться по следующим адресам:

Амурский бульвар д. 6, 8а,8, 10, 12, 16, 18, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 ,54

ул. Войкова д. 5, 6, 18, 20

ул. Волочаевская д. 108, 115, 117, 118, 120, 123, 124,131, 133а, 133, 138, 140, 153, 156, 160, 163, 164, 166, 172, 174, 176

ул. Вострецова д. 6, 8, 17,

ул. Гоголя д. 10,10а, 12, 15, 16, 23, 37

ул. Гайдара д. 4, 6, 8, 12

ул. Дзержинского д. 4, 6, 8, 19, 23, 24, 29, 32, 38, 39, 40а, 40, 45а, 52, 56, 61б, 61, 62, 63

ул. Дикопольцева д. 6а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23а, 23, 26, 30, 32, 35, 41, 43а, 44, 45, 49, 51, 62, 64, 70, 72, 74а, 74, 76, 78

пер. Доступный д. 4, 7, 8, 10, 11, 12, 18

ул. Запарина д. 1, 4, 6, 8, 15, 25, 30, 32, 43, 55, 59, 66, 86, 90а, 90, 96а, 996

ул. Калинина д. 5, 8, 10, 12, 33, 37, 38а, 38, 50, 59, 60, 65а, 65, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 88, 90, 96, 98

ул. Карла Маркса д. 37, 39, 41, 43, 45 ,49, 57, 61, 78, 82, 88 ,92, 94

ул. Ким-Ю-Чена д. 1, 4, 6, 9а, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 34, 43, 45а, 47

ул. Комсомольская д. 4б, 8, 14, 16, 18, 28, 30, 66, 82, 85 ,90

ул. Кооперативная д. 1, 3, 4, 5

ул. Ленинградская д. 3, 5, 7, 9, 10, 13б, 13в, 15а, 15, 25а, 31, 32, 33, 34, 35а, 35, 36, 37

ул. Ленина д. 3, 7, 8, 10, 11, 13, 21, 22а, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 38а, 38, 40а,40, 41, 42, 43а, 43, 44, 46, 48, 49, 50а, 50, 51, 52а, 53, 55, 56а, 61, 62, 63, 64, 65а, 65, 66, 68, 69, 70 ,72, 74, 77, 79, 81, 83а, 83б, 83г, 83д, 83

ул. Лермонтова д. 1б, 1в, 1г, 1ж, 5, 6, 7, 9, 11, 13 ,15, 16, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51б, 51

ул. Льва Толстого д. 1, 5, 8, 14, 15а, 15

ул. Муравьева-Амурского д. 11, 13, 15, 21, 25, 31, 38а, 40, 50

ул. Мухина д. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ,14, 16, 18, 20, 23, 24, 28, 32

ул. Некрасова д. 6, 12

ул. Панькова д. 11,13, 15, 20, 21, 22, 24, 29б, 29, 31

ул. Петра Комарова д. 2, 5, 8, 12

ул. Постышева д. 8, 10, 11, 16а, 20, 22, 23, 25, 27

ул. Пушкина д. 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ,14, 15 ,19, 21, 25, 41, 43, 46а, 47, 49, 50, 58, 60, 68, 70

ул. Фрунзе д. 3, 6, 14, 32, 34, 43, 58, 58а, 63

ул. Шеронова д. 44, 50, 52, 54, 63, 68, 70, 87, 91, 95, 99, 101

Также ограничение подачи энергоресурса будет производиться в жилых домах в частном секторе:

ул. Аянская, Астраханская, Литейная, Переяславская, Рабочий Городок, Сеченова, Специалистов, Тихая, пер. Астраханский, Вяземский, Карпатский, Курильский, Корсаковский, Ногинский, Сеченова, Серпуховский, Специалистов, Тихий, Турнирный, Хрустальный, Холмский, Шатурский.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству, энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию или заключить соглашение о ее реструктуризации, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению к электропитанию.

Получить информацию об имеющейся задолженности можно по телефону контакт-центра: 8(4212) 75-98-00 или обратиться в клиентские офисы Хабаровскэнергосбыта.



