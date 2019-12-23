Активисты ОНФ продолжают «битву» за строительство виадука на станции Красная Речка

Эксперты Общероссийского народного фронта организовали рабочее совещание, куда пригласили представителей Дальневосточной железной дороги, правоохранительных и надзорных органов. Темой обсуждения стала проблема, с которой каждый день сталкиваются школьники, живущие недалеко от станции Красная Речка.

Дело в том, что путь в образовательное учреждение проходит через рельсы, на которых постоянно стоят грузовые поезда. Детям и взрослым приходится либо перелезать под составами, либо ждать, пока их расцепят. Первое опасно, второе – крайне долго. Активисты ОНФ видят выход в строительстве в том месте виадука. Идею поддерживает Хабаровское линейное управление МВД России на транспорте.

Представители Дальневосточной железной дороги предложили своё решение вопроса безопасности. А именно: обустроить наземный пешеходный переход, оснастить его звуковой и световой сигнализацией, знаками безопасности. Однако общественники считают такой подход неудачным, ведь это не решит вопрос с долгим ожиданием расцепки вагонов. Дети будут вынуждены по часу стоять на морозе, пока работники РЖД проведут данную процедуру.

Также железнодорожники рассказали, что после рейда ОНФ они провели свой мониторинг проходимости пешеходов и поездов, который показал, что строительство виадука на этом участке по тем нормам, которые утверждены Минтрансом, не положено. Ну и немаленькие затраты на возведение транспортного сооружения отнюдь не прибавляет сотрудникам РЖД энтузиазма.

«В данном случае строительство виадука – это логически верное решение, - считает эксперт ОНФ и модератор тематической площадки «Образование» Николай Байков. - Чем больше заинтересованность всех служб в решении вопроса, тем быстрее результат. И в этом вопросе, кроме существующих норм строительства перехода, есть человеческий фактор. Когда на кону жизнь и здоровье наших детей, то можно и нужно добиваться разумных решений».

Предложения, принятые по итогам проведения рабочего совещания, активисты ОНФ вынесут на рассмотрение четвертого открытого форума Дальневосточной транспортной прокуратуры по теме «Обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта».

Игорь Свинников