Новости
В Хабаровске бывшего начальника отдела МУП «Водоканал» ожидает штраф в 350 тысяч рублей
В ходе судебного заседания бывшего начальника МУП города Хабаровска «Водоканал» признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291. 2 (мелкое взяточничество), ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Установлено, что осенью 2018 года осужденный получил деньги (от 10 до 50 тысяч рублей) от 4 граждан за ускорение процедур согласования подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.
В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания.
Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Хабаровскому краю. Они принимали активное участие в расследовании.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов14 466
С места событий: Останки на берегу водоема10 787
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 813
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 827
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136