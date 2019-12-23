В Хабаровске бывшего начальника отдела МУП «Водоканал» ожидает штраф в 350 тысяч рублей

В ходе судебного заседания бывшего начальника МУП города Хабаровска «Водоканал» признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291. 2 (мелкое взяточничество), ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Установлено, что осенью 2018 года осужденный получил деньги (от 10 до 50 тысяч рублей) от 4 граждан за ускорение процедур согласования подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Хабаровскому краю. Они принимали активное участие в расследовании.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.