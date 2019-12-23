Образование: Роботы против разума

В Хабаровске прошло очередное высокотехнологичное шоу «Робофест 2019»

Лего-сборка, модные хештеги, селфи на фоне не единожды виденных изделий, детская непосредственность, полеты коптеров в клетке - все как всегда. Закончена пятилетка ударного труда нашего образования на ниве робототехники.

В реальности - свистелки, дуделки, брызги и прочая околотехническая мишура провинциального разлива. Имею право об этом сказать – был практически на всех подобных представлениях, начиная с самого первого – 2013 года. Тогда фестиваль ЛЕГО-роботов прошел в ОЧЕНЬ малом формате и в ОЧЕНЬ тесном здании на улице Комсомольской. Зато сколько было радостных воплей: «Люцифер!!!» - так звали одного из бойцовских роботов.

Потом были фестивали и в Политене, и в «Платформе» (была такая мулька на руинах завода по производству микросхем - быстро сдулась), два раза – в 2017 и 2018 годах делали фестиваль на арене «Ерофей». Кроме робофестов, проходили еще пара-тройка представлений под названием «Робомех». Ну и первый фестиваль науки - «Сила ума» (он же и последний!), что прошел в Дальневосточном университете путей сообщения в феврале 2016 года. И если в начале этой движухи роботы, построенные детьми, вызывали умиление, то после третьего фестиваля однообразных роботов появилось недоумение.

Бег по кругу

С каждым разом дело обстояло все более тускло. Одни и те же модели, собранные из кубиков Лего, примерно одни и те же задания для участников. И чем «Танковая битва» - три игрока одной команды должны завалить флаги другой команды - этого сезона отличается от «футбольного матча», опять же в формате 3х3, что проходил несколько лет назад на ул. Архангельской, 25?

Нет, я не против, чтобы дети были заняты полезным и нужным трудом. Но меня интересует результат. Уже один раз в недалекой истории РФ было подобное поветрие. Помните, «бухгалтеры-юристы-менеджеры»? А сейчас как бы дикое количество «как бы спецов в области IT». Единственный вопрос: а где они будут здесь, у нас, по специальности работать? Для информации - в 2011 году в крае было 111 крупных производственных предприятий, в 2018-м их осталось 44 . Список из года в год уменьшается. Средние и мелки валятся еще быстрее.

И у меня вопрос ко всем «власть предержащим», кто занимается техническим дополнительным, внешкольным образованием детей: а почему из всех видов деятельности центра технического творчества только робототехника на виду и на слуху? Почему ни разу в XXI веке не прошел такой же фестиваль остальных дисциплин - судомоделирования, авиа- и ракетомоделирования, трассового автомоделирования, программирования, компьютерного дизайна и мультипликации, сетевого и системного администрирования, начального технического моделирования; 3D-моделирования и прототипирования? Меня более всего привлекают первые три направления.

Полетим и поплывем

И тут с места поправляют: «Заключительный очный этап конкурса «Юные техники XXI века» будет проходить 20 декабря в детской краевой библиотеке имени Наволочкина». Спасибо тебе, мой хорошо информированный друг из министерства! Но где эта же информация на сайте краевого центра технического творчества? О фестивале «Робофест 2019» реклама там задолго до начала мероприятия начала появляться. Обрывки информации про техников нового века я с трудом нашел. Но спасибо за приглашение, буду обязательно.

Разве нам не нужны корабелы, разве нам не нужны специалисты-авиастроители? До сих пор стоят недоделанные на Хабаровском судостроительном заводе два корпуса проекта А45-2 – это пассажирские полуглиссеры. Первый из этих корабликов – «70 лет Победы» (завершенный несколько лет назад) в течение полугода (так мне шепнули сведущие люди с завода) стоял без дела. Не могли найти бригаду электриков для разводки электрического хозяйства внутри корпуса. Электриков, Карл! Я уже молчу про давнюю историю, когда наш судостроительный завод получил заказ на «Мурены» - суда на воздушной подушке. Тогда корабелов из Белоруссии приглашали! Ау, руководители! Вы в курсе, что Хабаровский судостроительный завод, похоже, последний заказ на несколько судов-краболовов про…пустил. Не все благополучно и на Комсомольском авиастроительном. Там из «нашего» у нашего суперджета только планер. Вся начинка - начиная от двигателя, продолжая авионикой и заканчивая внутренней отделкой - импортная. И да, в три ли смены на «Дальэнергомаше» пашет выписанный из-за границы суперагрегат, заменяющий целую производственную линию? Для его эксплуатации требовались очень грамотные инженеры. Пришли ли к ним новые, особо ценные кадры?

Новое поколение выбирает

Так для кого с младых ногтей куются кадры специалистов в области робототехники и тратятся не такие уж малые средства? Если уж так сильно хочется отвлечь детей и подростков от «тлетворного влияния среды», то можно найти и иные направления. Картинг, например. Такая вот техническая дисциплина, считай, и не распространена в крае. «Куда пойдут они далее? Где бесплатные технические кружки в шаговой доступности, что в свое время были в каждом районе города при домах пионеров? Или хабаровская станция юных техников? Я уже молчу про глубинку» - это было написано в 2016 году, после посещения очередного техношоу в Хабаровске. Ничего не изменилось.

Понятно, что родители понесут свои сертификаты на дополнительное образование (это еще та мулька!) туда, где их ребенок получит максимум профита. И где преподают распиаренные по самое не балуйся дисциплины. Робототехника – это наше все. Да? А ничего, что робототехника – это частный случай такой дисциплины, как мехатроника. Частное поставили выше общего. А потом удивляемся: а почему у нас ракеты «Булава» так долго не взлетали, а почему у нас наши автомобили не продаются, а почему до сих пор нет наших смартфонов? Кто их вам сделает?! Те пацаны и девочки, что вот уже третье поколение приучаются к сборке из готовых блоков? Кубик к кубику - готово! Вот принцип нынешней робототехники. Точно так же там идет программирование - «из кубиков». Но кто-то же должен придумать и кубики…

Какой такой паяльник! Малец случайно уронит раскаленный инструмент на руку – преподавателя затаскают по инстанциям. Ученик случайно проткнет отверткой палец - учитель может и «присесть». Очередное поколение отверточной сборки в полный рост - «грамотный потребитель» вступает во взрослую жизнь.

При наличии солидных генеральных спонсоров и соорганизаторов вызывает недоумение список «партнеров» вокруг и около фестиваля. Знакомые с прошлых мероприятий лица. Те же, сделанные «на коленке», мини-станки, та же трехмерная печать пластиком, все те же «игровые залы» со шлемами виртуальной реальности и не менее «игровые» салоны из 90-х - с приставками Sega и Dendy и прочие исторические артефакты. И где-то в стороне, в конце длинного коридора представлены остальные направления центра технического творчества. А где наши локомотивы экономики, где производственные предприятия или хотя бы НИИ? Нет, я понимаю, что «мастер- класс по пряникам» - это вкусно, но и его не было.

Слово и дело государево

Нет, это не спираль эволюционного развития. Это бег по кругу, пока дыхала не сорвется. Бессмысленная трата ресурсов и сил, карнавал ради карнавала. И как результат - по данным ИА REGNUM: «… в 2015 году из ДФО уехало 135615 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в 2016 году 129308 человек, в 2017-м — 126949 трудоспособного молодого возраста, в 2018 году - 123007».

Еще в 2018 году Президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение разработать национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Одной из главных задач должно было стать ускорение роста экономики дальневосточных регионов на 6% в год. В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля российский президент заявил о необходимости поднять ключевые социально-экономические показатели субъектов Дальнего Востока и качество жизни местных жителей на уровень выше среднероссийского. Ну что, рванем? Или в очередной раз потрусим по замкнутому кругу?

Альфред Бедов



