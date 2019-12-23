План по переселению граждан из аварийного жилья выполнили в Хабаровске





Для жителей бараков, которые признаны непригодными для проживания до января 2017 года, муниципалитет приобрел 37 квартир. Еще 13 будут переданы собственникам, если они через суд докажут свои права на жилплощадь. Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» под расселение попали 8 деревянных строений, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

- Светлая квартира: все комнаты раздельные, пластиковые окна натяжные потолки, лоджия - заходи и живи, - осматривая квадратные метры, рассказывает заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Четырехкомнатную квартиру на улице Аэродромной муниципалитет приобрел за 4 миллиона 650 тысяч рублей для семьи из 11 человек, которая проживает в бараке по улице Данчука. Несмотря на то, что предлагаемая жилплощадь по «квадратам» больше, жильцы не хотят оставлять аварийный дом.

- Район города для семьи остался тот же – Железнодорожный. Рядом - остановка общественного транспорта: можно без пересадок на одном автобусе добраться до центра города. Если собственники не согласятся на переезд, то мы будем вынуждены решать этот вопрос через суд,- посетовала Светлана Пискун.

В следующем году под расселение попадут еще 8 бараков, признанных аварийными до января 2017 года. На эти цели из консолидированного бюджета выделено 190 миллионов рублей. Администрация города уже сейчас подыскивает благоустроенные квартиры на вторичном рынке жилья: в очереди на переезд около двухсот хабаровчан.