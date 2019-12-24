Традиции: Женское и детское

В музее истории города Хабаровска открылась выставка русского костюма и предметов домашнего обихода

Выставка «Мир образов русской народной культуры» - логическое продолжение большого культурного проекта, что вот уже который год идет за счет гранта администрации города. В прошлый раз была обширная экспозиция, посвященная жизни и быту абориге нов Дальнего Востока.

Большой цикл выставок «Познаем народы мира и России» продолжится. «В следующем году планируем посвятить экспозицию жизни японцев, далее последуют иные народы Азии», - уточняет Сергей Меховщиков, заведующий историческим отделом музея.

На нынешней выставке представлены женские крестьянские костюмы из нескольких губерний Российской империи, коллекция прялок и других предметов домашнего обихода. Нет, граждане из околомузейной тусовки, что «токуют» о захламлении фондов городского музея всякими «вещами не из нашего города», это не палки, это не обломки! Это наша культура, наше наследие, наша страна. Это тот самый русский север, что никогда не знал крепостничества, эти самые поморы ходили «встречь солнцу». Это их жены вшивали солярные символы в узоры на подолах своих платьев да на рубахах мужей.

Это северных кровей парень перед сватовством из пня рубил своей любе подарок – прялку. А теперь трудозатраты представьте: корчевать пень, разрубить на несколько частей. Потом топором состругивать ненужное. Ибо выглаженная рубанком доска служит гораздо меньше, чем тесаная плаха. Но сколько сил и времени отнимает такая технология! Чем хороша была такая прялка? Ее легко можно было взять под мышку и пойти в гости на посиделки. Кстати, тесанная из единого куска прялка была характерна для русского севера. Чем ближе к центральным губерниям империи, тем форма прялки становится более простой. Ее делают из нескольких частей – составной. И ближе к концу XIX века появляются детали, обработанные на токарном станке.

«Обратите внимание, что каждая прялка уникальна еще и своей росписью или своей резьбой. Это не просто картинка, это не просто геометрические фигуры. Каждый знак имеет свой, сакральный смысл. Еще в конце XIX века были люди, что понимали значение каждого символа. Но в основном уже в то время шло механическое повторение когда-то придуманного и сделанного», - подсказывает Сергей Меховщиков. Геометрический орнамент - ромбы, квадраты, перекрестья, крючковатые кресты, звезды, полосы, пирамиды. Это символы древних славянских верований, связанных с культом плодородия, поклонением силам и явлениям природы - солнцу, земле, растениям, воде. Вера предков.

И не надо дивиться, что так много дерева в виде различных принадлежностей представлено на выставке. Не пудами (16 кг), а фунтами (чуть боле 400 г) на душу мерили в деревнях да селах металл еще в конце XIX века. Худо в деревнях было с железом, ой, как худо! От того и деревянный инструмент, оттого и самодельные зыбки (детские колыбели) – без единого гвоздя. И рядом ножная механическая прялка, где из металла - только пара железных осей. А часть деревянных деталей соединена посредством винтов.

«Посмотрите внимательно на светец - подставку для лучины. Ими вплоть до 20-30-х годов прошлого века пользовались. Тесаное дерево, начиная от ножек и заканчивая корытцем, куда наливали воду, дабы угольки от лучины не зажгли избу. Из металла там только грубой ковки светильня - железный прут с четырьмя пальцами, в которые лучина вкладывалась. Но и она украшена парой конских голов. Пусть и достаточно грубовато тесаных. Кони символизируют движение солнца, как и коньки на крышах старых домов», - рассказывает Сергей Меховщиков.

Русская деревня еще сто лет назад жила небогато. Оттого и самотканого, порой дерюжного полотна вещи. «Из куля да в рогожку» - это не присказка, это констатация факта. И хотя русский север жил не так бедно, как Нечерноземье, но большим достатком не страдал. С норвегами торговали, за море ходили... Оттого и идет порой смешение в одежде и обычаях людей севера. Не зазорно от заморца полезное и нужное в хозяйстве использовать - начиная от навыков и заканчивая шляпой. Рядом мог быть и почти современный жилет - на мужчине, а на женщине - праздничная одежда. «Посмотрите на эту поневу (своеобразная юбка замужних женщин. – Авт.). Она состоит из нескольких кусков ткани, шириной сантиметров в 30-40. Такой размер вызван размерами ткацкого станка. Первоначально эти куски и не сшивались, а скреплялись шнурами», - поясняет тонкости технологии Сергей Меховщиков.

Так что сходите на выставку, посмотрите на реальную жизнь предков. А потом загляните в Гродековский музей - там работает выставка «Вышивка славян - переселенцев Дальнего Востока конца ХIХ - начала ХХ веков». Она завершает цикл мероприятий в рамках проекта «Открытая коллекция». На выставке представлена коллекция раритетных предметов славянской вышивки из собрания музея – более 20 экспонатов: вышитые рубахи; полотенца; скатерти обрядового назначения с уникальными орнаментами, вышитыми надписями.

На белых домотканых полотнах расположены геометрические фигуры, птицы, цветы, символические изображения деревьев. Наиболее интересная часть экспозиции - женские рубахи. В традиционной культуре славян вышитая рубаха наделялась магическими свойствами. Охранительными узорами наши предки покрывали видимые поверхности - ворот, манжеты, подол, разрез горловины. Собрание вышивки начало складываться в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова в начале ХХ века. Коллекция пополнялась материалами, собранными в экспедициях в сёлах, основанных первыми переселенцами.

Виктор Панин

Музей истории города Хабаровска - г. Хабаровск, ул. Ленина, 85. Заявки на экскурсии: +7 (4212) 460-958, электронный адрес: museumkhv@mail.ru