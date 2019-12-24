Забайкальских коров без документов посадили на картин

На ветеринарно-полицейском посту «Амур» 20 декабря 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО был задержан грузовой автомобиль Hino, перевозивший крупный рогатый скот без ветеринарно-сопроводительных документов, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО

Автомобиль с живым грузом выехал из Забайкалья и был задержан на границе Хабаровского края и ЕАО. На партию коров в количестве 20 голов отсутствовали эВСД, подтверждающие эпизоотическое благополучие местности, из которой данные животные транспортировались.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 Ко АП РФ. Животные помещены на изолированное карантинное содержание под контроль государственной ветеринарной службы Хабаровского края.