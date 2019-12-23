Хурбинский пенсионер стал жертвой очередного пожара

В настоящее время сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку по факту пожара в частном жилом доме в поселке Хурба Комсомольского района Хабаровского края, произошедшего накануне днем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около 12 часов дня 23 декабря 2019 года. Ближайшая пожарная часть находится в 28 километрах от населенного пункта. Прибывшие к месту вызова профессиональные расчеты огнеборцев обнаружили, что пламенем полностью объят бревенчатый одноэтажный частный жилой дом на улице Железнодорожной. Локализовать и ликвидировать открытый огонь удалось быстро, меньше чем за 10 минут. Полную ликвидацию дали после разбора и проливки деревянных конструкций спустя 4 часа. На месте пожара был найден погибшим, предположительно, хозяин дома, пожилой мужчина 1939 года рождения. От огня дом уничтожен полностью. Общая площадь пожара составила около 56 квадратных метров. На его тушении работало 9 человек и 2 пожарных автоцистерны.

В настоящий момент причины возгорания и виновный устанавливаются, проводятся следственные мероприятия, работают органы дознания. В доме была установлена печь, возможно, она могла стать причиной пожара. Кроме того, факторами, способствующими развитию огня до крупных масштабов, стало позднее обнаружение возгорания.