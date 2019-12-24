Спорт: С небес на… футбольное поле

Сейчас уже сложно себе представить футбольную команду хабаровского СКА (впрочем, как и любого другого клуба страны) без своей пресс-службы. А ведь были времена (и не такие уж давние), когда эта должность в природе не существовала. Помню, чтобы узнать результаты матчей очередного тура, автору этих строк приходилось обзванивать многие города Сибири и Дальнего Востока. А чтобы поведать читателям какую-нибудь новость из жизни родной команды, нужно было напрямую обращаться к главному тренеру. А сейчас все просто: открыл в Интернете клубный сайт, и вот тебя вся информация. Захотел узнать подробности: звони в пресс-службу, и тебе ответят на интересующие вопросы. Красота!

Кстати, должность пресс-атташе при футбольном клубе появилась в Хабаровске раньше, чем это было сделано в стане хоккеистов с мячом и шайбой, несмотря на то, что "СКА-Нефтяник" и "Амур" выступали в высших эшелонах, а армейские футболисты играли в ту пору только во втором дивизионе. Но не зря ведь футбол именуют видом спорта № 1 в мире. Шел 1998 год. Именно тогда «пост» пресс-атташе занял Владимир Иголинский, протрубивший в итоге в этом качестве целых 17 (!) лет. 19 декабря ему исполнится 70 лет, что послужило поводом для этих заметок.

От Сусина до Григоряна

Когда-то Владимир и сам мечтал стать футболистом и даже выходил на поле в форме СКА, правда, в детской команде. Потом поманило его небо, и будущий пресс-атташе более четверти века отдал гражданской авиации. Но по-прежнему оставался преданным болельщиком родной команды. Со временем увлекся коллекционированием футбольных программок, календарей-справочников и прочей атрибутики, занимался статистикой, участвовал в различных конкурсах.

Но едва ли он тогда, находясь на трибунах стадиона им. Ленина, мог предположить, что спустя годы сам окажется в штабе клуба. Но помог его величество случай. Как раз в тот момент, когда Иголинский «спустился с небес на землю» (за свою карьеру в авиации Владимир, к слову, налетал около 15 тысяч часов), в армейской дружине официально появилась должность пресс-атташе.

К тому времени Михалыч, как его многие называли (и продолжают называть) в клубе, уже выпускал футбольные календари-справочники и программки к домашним матчам СКА и, видно, был взят "на карандаш" тогдашним директором клуба Александром Чудиным, который и пригласил его возглавить пресс-службу.

– Сколько же тренеров у нас сменилось! – восклицает Иголинский. - Начинал-то я еще при Владимире Сусине. Потом команду возглавил Олег Смолянинов, далее Сергей Горлукович, Сергей Козлов, Александр Корешков, Владимир Файзулин, опять Горлукович, Игорь Протасов, Александр Григорян, Георгий Дараселия, Вальдас Иванаускас, Александр Горбачев, опять Григорян… Пальцев на руках не хватит, - улыбается.

К слову, больше Михалыча в команде проработали только Владимир Крымский и Игорь Купчин. А сколько сменилось футболистов… Ведь он еще застал те времена, когда действующими игроками клуба были Игорь Протасов, Алексей Поддубский, Алексей Кандалинцев, Максим Швецов, Александр Труфанов…

- Всегда мечтал окунуться в атмосферу большого футбола, - продолжает Владимир Михайлович. - Благодаря работе в клубе удалось познакомиться со многими интересными людьми, которых раньше видел только по телевизору. С такими, например, как Валерий Непомнящий, Сергей Юран, Станислав Черчесов, Борис Игнатьев, Дмитрий Аленичев, Омари Тетрадзе, Юрий Ковтун, Олег Долматов, Курбан Бердыев, Андрей Канчельскис, Сергей Овчинников, Сергей Павлов… Находясь в Москве в Доме футбола на семинаре руководителей и сотрудников пресс-служб ФНЛ общался даже с легендарным Никитой Павловичем Симоняном.

Да, и в нашей команде было немало интересных игроков. Каждый состав юбиляру дорог по-своему, но чаще всего он вспоминает тех ребят, которые по итогам сезона-2001 пробились в первый дивизион.

- По-прежнему перед глазами "матчи века" с "Уралмашем", - говорит Иголинский. - В гостях при довольно неоднозначном судействе мы сумели сыграть 2:2. Потом была ничья с "нужным" счетом 1:1 дома. Как ликовал тогда город! Хорошая подобралась команда: в воротах Андрей Дикань, в защите Андрей Молчанов, Андрей Поливода, Виталий Лоц, Виталий Чайка, в средней линии Леша Поддубский, Леша Коробченко, Сережа Тюменцев, в атаке Сережа Первушин, Сережа Рыжих, Саша Осташов… Сейчас многие из этих ребят уже сами тренеры.

Заядлый болельщик

…Впервые на футбол Владимира (ему тогда было лет семь) привел его отец. В Хабаровске как раз тогда открылся стадион имени Ленина. И с тех пор стал заядлым болельщиком. Летом ходил на футбольные матчи, зимой на игры по хоккею с мячом.

Шайба тогда не особо котировалась, но интересных матчей хватало. Особенно когда в Хабаровске проводилось первенство Вооруженных сил СССР и к нам приезжали ЦСКА, ленинградский СКА и другие известные команды. С удовольствием он следил и за другими видами спорта. Хорошо знал по именам многих знаменитых боксеров, волейболистов, баскетболистов. Кстати, перед Олимпиадой в Токио в 1964 году многие советские спортсмены проходили акклиматизацию в Хабаровске.

Но футбол у него всегда был на первом месте. Примерно в классе пятом записался в секцию футбола в группу подготовки при команде СКА, где тренером был Василий Ильич Бородин, человек очень уважаемый. Ведь именно он в дебютном сезоне армейцев в первенстве СССР в классе "Б" стал автором первого гола команды, с которого и началась многолетняя история клуба.

– Играл в одной команде с Владимиром Шиндиным, впоследствии известным детским тренером, – рассказывает Иголинский. – В группе на год старше занимался в будущем известный форвард СКА Володя Морозов. Мы выступали на городских и краевых соревнованиях и, как правило, побеждали.

Пробиться в команду мастеров ему не удалось, но на любительском уровне продолжал играть. Выступал за команду "Вымпел" при судостроительном заводе как за юношескую, так и за взрослую, играл за "Строитель". Затем поступил в Высшую школу тренеров при омском институте физкультуры. Здесь его однокашниками были защитник футболистов СКА Валера Язовских и известный вратарь армейской дружины по хоккею с мячом Анатолий Лутков. Одно время работал на спортивной ниве – инструктором физической культуры на ЖБИ-2 и преподавателем в кулинарном училище.

Но в итоге выбрал "неспортивную" профессию, связанную с аэрофлотом. Большую часть карьеры летал на Ан-26 бортрадистом. Впрочем, при первой же возможности спешил на стадион. И не только в родном городе. Бывая в других городах по работе или в отпуске, не упускал возможности посмотреть матчи с участием сборной СССР, европейских кубков, команд высшей лиги. Видел живьем Олега Блохина, Леонида Буряка, Виктора Колотова, Давида Кипиани, Федора Черенкова, Вагиза Хидиятулина, Рината Дасаева и других звезд советского футбола.

«Обыграл»… учителя географии

В общем, футбол в жизни Михалыча был всегда рядом. В 1980-х годах в Хабаровске был создан клуб любителей футбола, который возглавлял большой энтузиаст игры миллионов Василий Стуков. Владимир входил в состав президиума КЛФ. А в 1990-х, когда возрождались футбольные турниры среди журналистов, он решил, что называется, тряхнуть стариной.

– В молодости я в основном играл в нападении, но со временем переквалифицировался во вратаря, - продолжает он. - Как-то наша команда, за которую играли Геннадий Гапонов, Сергей Зинатулин и другие известные журналисты, стала серебряным призером соревнований среди СМИ Хабаровска, а меня признали лучшим вратарем. Однажды в составе команды "Охотники за сенсацией", составленной также из акул пера и микрофона, принимал участие в городском турнире по мини-футболу. Здесь против нас уже играли серьезные команды, где что ни футболист, то имя – Владимир Бычек, Владимир Сусин, Владимир Крымский…

Кстати, спортивная подкованность как-то помогла Владимиру и в учебе. Он до сих пор вспоминает, как ему с одноклассником удалось "обыграть"… учителя географии. Выходит, значит, Володя Иголинский к доске и на вопросы преподавателя, касающиеся республик тогда еще существовавшего СССР, отвечает с помощью знаний… футбола.

Например, учитель спрашивает что-то об Азербайджане. Друг как бы невзначай произносит: "Нефтчи". Будущий пресс-атташе сразу догадывается, что речь идет о Баку. "Арарат", - подсказывает школьный товарищ, и Иголинский тут же говорит: "Ереван". При упоминании Алма-Аты ключевым словом стало, разумеется, "Кайрат" и т.д.

Так они прошлись по названиям многих команд, и Владимир постоянно давал правильный ответ. Учитель так ни о чем и не догадался, поскольку хотя и был мужчиной, совершенно не разбирался в футболе.

…Уже несколько лет Михалыч на заслуженном отдыхе. Но продолжает посещать матчи родного клуба, по-прежнему общается с бывшими и нынешними армейцами. Футбол – он ведь на всю жизнь!

Владислав Махов