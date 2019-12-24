Сергей Кравчук: 545 миллиардов рублей оборот организаций в 2019 году в Хабаровске

Уровень инвестиций в экономику и социальную сферу города составил свыше 72 миллиарда рублей. Об этом, подводя итоги года, на заседании Хабаровской городской думы заявил мэр Сергей Кравчук, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.





В Хабаровске реализуется множество проектов с участием инвесторов. Успешно работает индустриальный парк «Авангард»: он занял 12 место в Национальном рейтинге индустриальных парков России, опередив аналогичные территории Татарстана, Калужской и Липецкой областей. За четыре года в этот индустриальный парк инвестировано более 200 миллионов рублей. Сейчас перед краевым центром стоит задача создать муниципальный индустриальный парк.





Развивается еще одна территория с особым налоговым режимом - ТОСЭР «Хабаровск». На этой бизнес–площадке трудятся 619 специалистов. Объем инвестиций в производственный сектор экономики составил 12 миллиардов рублей.





«Ведем работу с предпринимателями по принципу муниципально-частного партнерства. В городе реализуется четыре концессионных соглашения, планируем заключить такие соглашения еще по девяти объектам муниципальной собственности: территории бывшего лагеря «Дзержинец», строительству «Центра экстремальных видов спорта», созданию зала борьбы на территории школы №32, а также 50-ти метрового бассейна с ледовой ареной. Реализация инвестиционных проектов на основе такого механизма позволит муниципалитету сохранить или приобрести право собственности на объекты, привлекая внебюджетное финансирование и используя развитый менеджмент частного инвестора», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.





В Хабаровске по итогам 2019 стабильно отработал муниципальный производственный сектор экономики. Предприятия выполнили объем работ на сумму 7,8 миллиарда рублей, что на почти на 5 % больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы повысить эффективность управления МУПами, для руководителей предприятий введены новые требования - теперь оплата их труда зависит от результатов работы.





Стабильная ситуация наблюдается и на потребительском рынке. В нынешнем году хабаровчане в магазинах оставили около 64 миллиардов рублей, что на 37 % выше уровня прошлого года, а в кафе и ресторанах - 3 миллиарда рублей. Растет уровень налоговых поступлений в бюджеты разных уровней от субъектов малого и среднего бизнеса. В 2019-ом они составили 2,3 миллиарда рублей – это 34%, что на 4,5% больше, чем годом раннее. В городе результативно действуют программы для развития и поддержки предпринимательства. В октябре этого года экспертное сообщество России высоко оценило выбранный вектор социально-экономического развития краевого центра, присудив Хабаровску во Всероссийском конкурсе второе место в номинации «Лучшая муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Жюри были представлены результаты работы по стратегическому планированию и поддержке предпринимательства, муниципально-частному партнерству, формированию благоприятного инвестиционного климата и управлению муниципальными финансами.



