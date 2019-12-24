Сильнейших бильярдистов определили в Хабаровском крае

Звание абсолютного чемпиона спустя год себе вернул хабаровчанин Константин Мишатин, а комсомольчанка Елизавета Лисовинова впервые стала лучшей среди девушек, - сообщает краевая федерация бильярда.

Основные соревнования прошли в течение двух дней, участие в них приняли сильнейшие спортсмены - 16 лидеров рейтинга среди мужчин, и восемь - среди девушек. Абсолютный чемпион должен быть лучим во всех дисциплинах, поэтому частники играли в троеборье: свободную, комбинированную и динамичную пирамиду.

Борьба оказалось настолько упорной, что победителя прошлого года Сергея Юртаева даже не допустили в призеры. Зачастую исход встреч решался в контровых партиях и доигровках. В итоге в финале Константин Мишатин обыграл Юрия Маева, третьим стал Никита Арсентьев.

«Очень рад победе, ведь стал абсолютным чемпионом в третий раз. До полуфинала шел более-менее легко, но в полуфинале встретился с Юрием Маевым, проиграл ему и упал в нижний полуфинал, где выиграл у Никиты Арсентьева. В финале вновь встретился с Юрием Маевым, был уставшим — играл с 11 утра, до 9 вечера вообще не отходил от стола, но это не помешало — выиграл», — рассказал Константин Мишатин.

В целом итогами года спортсмен оказался не очень доволен, поскольку оказался в шаге от Кубка мэра весной и Кубка губернатора осенью — в обоих турнирах в финале уступил в контровой партии. Расстроило хабаровчанина и выступление на первенстве мира, где ему не удалось попасть в число призеров. Следующий год Константин Мишатин намерен провести лучше, уже в начале января он отправится на первенство России в Казань, за призы также поборется хабаровчанка Юлия Пурдышова.

Ожесточенной борьба за звание абсолютного чемпиона оказалась и у девушек. Встречи также длились по несколько часов, а исход решался в контровых партиях. Финал завершился почти ночью, никто не хотел уступать, поэтому встреча затянулась на семь часов. В итоге победу одержала комсомольчанка Елизавета Лисовинова, второй стала хабаровчанка Юлия Пурдышова, бронза у Алины Ванго из Хабаровска.

«В первый день турнира я устала, играла встречу с Дианой Жидайкиной шесть часов, и это только одну встреча. Она очень хороший соперник, приятно играть. Финальная встреча была тоже тяжелой, за звание абсолютного чемпиона мы играли семь часов. Считаю, что победа была заслуженной. Спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал. Очень приятно видеть таких болельщиков», — призналась Елизавета Лисовинова.

Абсолютного чемпиона определили и среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Им стал Павел Бокарев из Комсомольска-на-Амуре, обыгравший в финале хабаровчанина Евгений Антонова.

«Этот год для федерации бильярда Хабаровского края выдался очень запоминающимся, насыщенным, наши спортсмены показали отличные результаты. Юлия Пурдышова завоевала бронзу на первенстве России, на международных соревнованиях, на первенстве мира. Елизавета Лисовинова завоевала серебро на первенстве России. Наша молодая команда показала, что является одной из самых сильных в России, войдя в тройку на командном первенстве страны. Также впервые трое наших спортсменов представляли край на первенстве мира в составе сборной России. Также в актив можно занести проведение в Хабаровске двух чемпионат ДФО и всероссийских детский соревнований. Сейчас мы ведем переговоры о проведении международного турнира. Надеемся, что 2020 год будет не менее интересным», — подвел итоги года президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.

Он отметил, что все достижения года — это большая работа тренеров, судей, организаторов и партнеров федерации. Важной оказалась поддержка городских и краевых властей, а также родителей спортсменов.