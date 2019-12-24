Поздравить детей из лазовского реабилитационного центра отправились сотрудники МЧС

Все мы, особенно дети, в канун встречи Нового года ждем чего-то необычного, исполнения сокровенных желаний. Именно с такой целью в канун своего профессионального праздника и наступления нового года отправились сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю к воспитанникам Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Могилёвка района им. Лазо Хабаровского края, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас в центре находится 21 ребенок в возрасте от 3 до 10 лет. Сотрудники МЧС России рассказали ребятам кто такие спасатели и пожарные, как вести себя в случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации, а также поиграли в загадки и викторины на пожарную тематику. А ещё они продемонстрировали одежду пожарного. Каждому из малышей представилась возможность примерить такую амуницию, отчего в глазах мальчишек и девчонок не было предела радости и восторга. После такого драйва пришла пора сладких подарков. Из рук спасателей персонально каждый ребенок получил набор конфет, а реабилитационному центру был подарен музыкальный центр для занятий со своими подопечными.

В завершения мероприятия воспитанники спели песни на новогоднюю тематику. Педагоги поблагодарили сотрудников МСЧ России за помощь и их участие в жизни реабилитационного центра, душевную щедрость.

«Из года в год устраивать новогоднее поздравление от спасателей, пожарных для деток, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стало нашей традицией. Очень тепло и приятно становится, когда ты сам можешь исполнить желание ребят и устроить для них пусть небольшой, но праздник, - рассказала заместитель начальника отдела воспитательной работы и психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Вероника Шишкина. - Наши коллеги как всегда быстро откликнулись на просьбу реабилитационного центра, и помогли внести свой вклад в новогоднее торжество».