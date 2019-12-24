Безушибочная катапультация

Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося под Комсомольском Су-57.

- Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился, - сказал он. Ранее пилот был доставлен вертолетом с места происшествия на авиазавод.

Сейчас пилота обследует невролог, после этого его отпустят из больницы. "Отпустим после обследования невролога", - сказал собеседник агентства.

Новейший российский истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае во вторник при заводских испытаниях Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Пилот успел катапультироваться. По данным Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК), жертв и разрушений на земле нет, "система аварийного покидания сработала штатно". Причины аварии расследует спецкомиссия, завод происшествие не комментирует. По некоторым данным, истребитель был предназначен для поставки в строевые летные части, именно его должны были показать журналистам на официальном подъеме машины 27 декабря, - сообщает ТАСС.