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Безушибочная катапультация
Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося под Комсомольском Су-57.
- Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился, - сказал он. Ранее пилот был доставлен вертолетом с места происшествия на авиазавод.
Сейчас пилота обследует невролог, после этого его отпустят из больницы. "Отпустим после обследования невролога", - сказал собеседник агентства.
Новейший российский истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае во вторник при заводских испытаниях Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Пилот успел катапультироваться. По данным Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК), жертв и разрушений на земле нет, "система аварийного покидания сработала штатно". Причины аварии расследует спецкомиссия, завод происшествие не комментирует. По некоторым данным, истребитель был предназначен для поставки в строевые летные части, именно его должны были показать журналистам на официальном подъеме машины 27 декабря, - сообщает ТАСС.
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