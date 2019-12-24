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Краевые власти продолжают обманывать население?
Сегодняшняя пресс-конференция губернатора стала очередной красивой иллюстрацией жизни в каком-то неведомом регионе, ничего общего с Хабаровским краем не имеющем.
Оставив комментарии по большинству вопросов коллегам, которые их задавали, разберем тот, что показался нам наиболее значимым. Спросили, собственно, об элементарном – как краевые власти намерены сокращать госдолг, который нынче 51,5 млрд руб. Взамен прямого объяснения получили пространную тираду, которую мы разбили на несколько частей.
- До 2012 года по 5, по 10 миллиардов он (госдолг – Прим. ред.) формировался. Я могу сейчас ошибиться, до 2010 года, по-моему, госдолг края был 2,8 миллиарда. Из них 1,5 миллиарда были просто гарантии, который тоже как бы является госдолгом и 1,3 – кредит на строительство моста на Большой Уссурийский, - сделал экскурс в историю Сергей Фургал.
Здесь глава региона промахнулся совсем немного. По состоянию на 1 декабря 2009 года госдолг Хабаровского края равнялся 2,5 млрд руб. К 1 января 2010 года – уже 3,7 млрд. Забегая вперед, вспомним регулярные упреки в адрес предшественника Сергея Фургала и увеличения госдолга при нем и его команде. 184 млрд руб. краевые власти направили на исполнение президентских майских указов 2012 года – эти сведения озвучил первый заместитель председателя правительства края – министр финансов Александр Кацуба весной этого года на публичных слушаниях по отчету об исполнении прошлогоднего бюджета. Закредитованность российских регионов в последние 5-6 лет и была связана в первую очередь с этими обязательствами, главное среди которых – повышение заработной платы работникам бюджетной отрасли. А вот сейчас пришло время постепенно рассчитываться с долгами.
- Если сегодня брать деньги и гасить госдолг, это чревато - нужно будет забрать деньги. Это приведет к краху, - продолжил губернатор. - Мы будем смотреть, как вместе с увеличением собственных доходов погашать госдолг. Мы запланировали на 2020 год рост собственных доходов не менее 7 миллиардов. И, наверное, часть денег мы переведем на погашение госдолга. С другой стороны, если мы выполним (а я уверен, что мы выполним) поставленные задачи, то даже без снижения госдолга пропорции снизятся еще ниже. Для нас оптимальным вариантом была бы пропорция в пределах 50% от собственных доходов. А если бы госдолг составлял 50%, то собственные доходы были бы примерно 120 миллиардов. Но мы живем в тех условиях, которые нам достались. Выше головы прыгнуть не можем и не будем.
Здесь сделаем лирическое отступление и напомним его слова, сказанные по этому поводу ранее:
- Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим. За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30-35 миллиардов, госдолг сократить предполагаем до 28-30 - это для нас комфортно,- это прозвучало в феврале. Получается, концепция изменилась?
Уточним лишь, что упомянутые 7 млрд руб. дополнительных доходов – федеральный транш, т.е. безвозмездная субсидия из государственной казны. Слушаем дальше.
- Госдолг мы потихонечку сокращаем, как вы знаете, за 2019 год на 2 миллиарда мы его сократили, - отчитался Сергей Фургал.
Конечно, его сократили, Сергей Иванович. После того, как сначала увеличили больше чем на 5 млрд руб. в сравнении с тем, что вам оставили (напомним, что на 1 октября 2018 года Государственный долг Хабаровского края оценивался Министерством финансов РФ в 49,635 млрд руб.). В течение нынешнего года госдолг несколько месяцев держался на отметке 52,089 млрд руб. и лишь к 1 декабря снизился еще примерно на полмиллиарда. Т.е. фактически за время нахождения у власти нынешнего губернатора госдолг края не был сокращен, а вырос на 2 млрд руб.
- Собственные доходы края, конечно, выросли за 2019 год и выросли значительно. Собственные доходы края на момент моего прихода были 74 миллиарда, на 2020 год собственный доход уже предполагаем 81 миллиард, - поделился гордостью глава региона.
Обратимся к истории и мы, следуя примеру Сергея Ивановича.
В 2016 году собственные (налоговые и неналоговые) доходы края составили 78,3 млрд руб., в 2017 – 85,5 млрд руб., в 2018 – 74,3 млрд руб., в 2019 – 78,5 млрд руб. На 2020 год запланированы собственные доходы в размере 80 млрд руб. – на 5,5 млрд руб. меньше, чем это было в 2017 году. И, исходя из пояснительной записки краевого минфина, повышение налоговых и неналоговых доходов в следующем году в сравнении с нынешним связано с повышением акцизов на бензин, дизтопливо и ряд наименований алкогольной продукции, а никак не с достижениями верхнего эшелона региональных чиновников.
Разобранный нами пример – все, что вам нужно знать, прежде чем верить очередным отчетам и обещаниям краевых властей.
Евгений Мезенцев
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