Традиции: Окно в другую Вселенную

В Хабаровском краевом музее имени Н.Н. Гродекова презентовали этнографический каталог «Нанайцы».

Это уникальное издание включает описание 200 этнографических предметов, собранных с конца XIX века по настоящее время, и более 700 фотографий, отражающих различные аспекты традиционной и современной культуры нанайцев - одного из народов, для которых Хабаровский край является исторической родиной.

Выпуск издания состоялся благодаря сотрудничеству музея и комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.

- В Хабаровском крае проживает более 92% нанайцев (есть нанайцы в Китае и в Приморском крае. – Авт.), - рассказал на презентации Александр Ивагин, заместитель председателя комитета по внутренней политике. - Этому каталогу было определено особое внимание благодаря коллективу нашего краеведческого музея, который два года назад вышел на комитет с инициативой в рамках государственной национальной программы по укреплению единства российской нации для культурного развития Хабаровского края издавать вот такие шедевры. Федеральное агентство по делам национальностей оценило по достоинству каталоги музея, которые были уже изданы.

Культура амурских народов – представителей речной цивилизации уникальна. Алексей Окладников, археолог, историк и этнограф, пришел к выводу, что ульчи, удэгейцы, орочи и нанайцы являются палеоазиатами, но не по языку, как нивхи, а по культуре. Те сосуды и черепки, которые находил Окладников, были с уникальным узором-плетенкой, который сегодня можно встретить на национальных халатах амурских народов.

Стоит отметить, что каталоги были составлены коллективом сотрудников музея под руководством Галины Титоревой, заведующей научно-исследовательским сектором этнографии. Ей в декабре этого года присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Пять лет назад Титоревой разработана программа издания каталогов этнографического собрания Гродековского музея. Этот проект позволил атрибутировать и опубликовать музейные этнографические предметы в каталогах, сделать их доступными не только для научного сообщества, но и для широкого круга посетителей музея, интересующихся историей и культурой Дальнего Востока. Для амурских народных мастеров каталоги являются учебным пособием для сохранения и развития национальных художественных ремесел. В настоящее время под руководством Галины Титоревой подготовлено и издано 12 тематических каталогов.

- Это был титанический труд. В каталоге много иллюстраций, много описаний. Хочется, чтобы каталог «Нанайцы» стал творческим вдохновением для наших мастеров, - сказала Галина Титорева. – Разделить в народной культуре бытовое и художественное практически невозможно. Это синкретичная культура. Все бытовое – прекрасно в художественном отношении. Почти каждая женщина была мастерицей. Конечно, великими, о которых до сих пор помнят, были единицы. Было обязательным фактом декорирование всех предметов, при этом декор нес не столько художественную, оформительскую функцию, сколько сакральную, знаковую. Это в первую очередь был оберег. Это было этнографическое послание. Независимо от того, была это чашка для воды или архитектурное сооружение, это все художественное произведение.

Юрий Рязинкин