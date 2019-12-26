Инициатива чтит инициатора

Получать гранты от государства станет легче и проще.

В Хабаровске прошла встреча рабочей группы по вопросу создания Фонда гражданских инициатив. Что из себя будет представлять этот Фонд? Его основное направление – поддержка общественно значимых идей и проектов. Причем не только от некоммерческих организаций, но и от активных и деятельных горожан.

Идея подобной формы НКО возникла у Аллы Джан-Ша (руководителя городского благотворительного проекта «Навстречу» и создателя дальневосточного фестиваля любительского кино «Точка возврата») и одобрена мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.

Джан-Ша рассказала, что она вместе со своей командой уже четыре года участвует в конкурсе президентских грантов. Из них три раза она их выигрывала. У нее возникла мысль сделать площадку, с помощью которой инициативные организации и граждане могли бы подавать заявки на гранты, минуя основную массу бюрократии.

«Каждый раз надо с нуля создавать проект, что отнимает много времени и сил, - заявила общественница. - А можно сделать его один раз. И если проект полностью «упакован», прописан и просчитан, то как было бы здорово, если бы мы могли подавать его в разные фонды».

Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, рассказала о конкурсах, которые проводит мэрия. Самый большой грант (2,5 миллиона рублей) выделяется на развитие системы патриотического воспитания молодежи.

Второй грант в размере 1 миллиона 925 тысяч рублей может получить НКО, которое работает с молодежными средствами массовой информации и поддерживает развитие добровольческой деятельности. Есть гранты по 500 тысяч рублей. Их выделяют на развитие детских и молодежных объединений и на работу, связанную с поддержкой студенческих отрядов.

Еще 200 тысяч рублей администрация выделила на подготовку инструкторов-организаторов, которые помогают молодым людям, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Такой грант учрежден впервые. В этом году удалось подготовить 74 инструктора-организатора.

«Еще один экспериментальный грант – на поддержку НКО, занимающихся обеспечением занятости детей и организации их отдыха, - сказала Инна Хопта. – Сумма гранта составляет 600 тысяч рублей. НКО может получить эти деньги на организацию летних профильных смен или на профильные молодежные сборы (с питанием, без питания - как угодно)».

Она назвала идею создания Фонда гражданских инициатив «интересной». Привела преимущества подобной площадки. Это наличие консолидированного бюджета, возможность распределения финансирования на реализацию различных проектов, а также возможность одновременного участия активных граждан и НКО в конкурсах грантов разного уровня.

«Если не получилось получить грант, выделяемый администрацией города, будет возможность, не выходя из личного кабинета, принять участие и в краевом конкурсе, и в конкурсе президентских грантов», - подчеркнула Хопта.

Отметим, что в 2017 году городские НКО подали на гранты 90 заявок (всех допустили к конкурсу, выиграло 49 проектов). В 2018 году подано 82 заявки (допущены все, выиграло 50 проектов). В 2019 году подано 88 заявок (допущено 66 проектов, выиграли гранты 36 инициатив).

Игорь Свинников