Самые социально ответственные организации выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги краевого этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Награды получили предприятия, внедряющие высокие стандарты организации труда и производства, реализующие социальные программы, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

При распределении призовых мест конкурсная комиссия оценивала качество мероприятий по снижению производственного травматизма, формированию корпоративной культуры, пропаганде здорового образа жизни.

- Высокая социальная ответственность руководителей, их усилия по развитию кадрового потенциала позволяют укрепить трудовую дисциплину, сплотить коллектив на выполнение поставленных задач, обеспечить социальную стабильность, что способствует повышению эффективности деятельности организации в целом, - отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

Высшая награда конкурса досталась ООО "РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод". Предприятие заняло первые места в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы", "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы".

В числе победителей, занявших первые места в различных номинациях - Хабаровское и Амурское линейные управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск", Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения, Краевая станция переливания крови, филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", Хабаровский педагогический колледж.

Организации и предприятия, занявшие первые места в номинациях и набравшие наибольшее число баллов, примут участие в федеральном этапе конкурса.

Региональный этап конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится в крае с 2010 года. С информацией о проведении конкурса, лучшими практиками можно ознакомиться на портале комитета по труду и занятости населения края https://sz27.ru.

Фото: khabkrai.ru