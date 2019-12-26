Гороскоп на 2020: год глобального потепления

Изменить себя и посмотреть на ситуацию под другим углом, распрощаться с вредными привычками, ввязаться в выгодный проект, устроить скандал второй половинке - что еще придется сделать в наступающем году?

Наступающий год принесет гармонию и перемены. Вас ждет приятная суматоха перед встречей с дорогими и долгожданными гостями, начало и реализация какого-то нового дела. Всем без исключения знакам зодиака выпадет возможность улучшить свое благосостояние.

Вы поставили перед собой цель и идете к ней, пусть медленными шагами, но в течение года ваше движение не остановится. Даже если вы сделаете два шага назад по каким-то причинам, то тут же одумаетесь и сделаете два шага вперед.

Однако ни за что не пытайтесь контролировать несколько вопросов и решать несколько задач одновременно. Нацельтесь на что-то одно и идите к своей цели медленно и уверенно.

Вы можете ощущать себя разбитым и абсолютно не готовым принимать какие-то решительные действия. Однако карты рекомендуют взять себя в руки и распрощаться с тем, что отравляет вашу жизнь. С вредными привычками.

Драмы, скандалы и впадение в крайности - вот чего стоит избегать всем без исключения знакам зодиака. Атмосфера и обстоятельства будут подталкивать к конфликтам, однако те, кто проявят взаимную терпимость и уступчивость, будут очень щедро награждены ближе к осени.

Интересное, а также продуктивное времяпрепровождение на рабочем месте принесет наступающий год. Вы будете увлечены, энергичны и готовы свернуть горы ради общего блага.

Деньги будут приходить из уже привычных источников, но дополнительного дохода ждать не стоит. В какой-то момент вам может показаться, что вы получаете гораздо меньше, чем вкладываете.





Овен – «Воин»

Борьба - вот то слово, которое как нельзя лучше опишет ваш настрой в наступающем году. Вероятнее всего, вам придется защищать что-то свое, идти напролом, биться, выражать недовольство, противодействовать чему-то, желая продемонстрировать свои лучшие стороны. Победу вам удастся одержать только в том случае, если битва была ради мира.

Здоровье

Следите за своим здоровьем и постарайтесь не переутомляться. Вы можете резко почувствовать себя плохо ни с того, ни с сего – это усталость и тревожные сигналы организма о том, что пора отдохнуть.

Любовь

Ваши отношения можно назвать идеальными. Ваше чувство серьезное и глубокое. Вы не только находитесь на пике романтизма, но и понимаете друг друга с полуслова, готовы принимать партнера таким, какой он есть, и поддерживать его, избавляя от комплексов и страхов.

Карьера

У вас нет мотивации, а также сил и желания работать. Вы перекладываете свои обязанности на коллег или подчиненных, но совсем не эти качества могут нанести непоправимый урон вашей карьере, а ваша несдержанность в высказываниях. Думайте, прежде чем сказать, и тогда сможете избежать проблем с начальством и коллегами.

Финансы

Ваша финансовая ситуация стабильна и не требует такого внимания, как другие сферы вашей жизни.

Телец – «Начать сначала»

Ситуация зашла в тупик. Вам придется вернуться на исходную позицию, чтобы не усугублять проблем и найти сколько-нибудь приемлемое решение. На самом деле эти проблемы создали себе вы сами, свернув с намеченного курса. Теперь вам придется кардинально изменить свои мысли и свои намерения.

Здоровье

Никаких серьезных заболеваний год вам не принесет. Возможен лишь упадок сил или же спад энергии.

Любовь

В наступающем году одинокие Тельцы начнут совместное дело с кем-то очень привлекательным, и на почве этого дела возникнут ответные чувства.

Тем Тельцам, которые в отношениях, год принесет возможность официально узаконить чувства.

Женатики еще острее ощутят свою любовь, они почувствуют, что повседневность с любимым - это совсем не скучно. Они найдут в себе необходимые силы для того, чтобы работать над собой и становиться все лучше и лучше для своей второй половинки.

Карьера

Работать в этом году Тельцам совсем непросто. Проблемы с концентрацией внимания, неготовность или нежелание вникать во все тонкости дела, стремление непременно ухватить «журавля в небе»... Все это станет препятствием к качественному выполнению обязанностей.

Если вы запланировали какой-то глобальный проект, продумайте все «от» и «до» несколько раз, особенное внимание уделите вашим союзникам в этом деле, есть большая вероятность того, что среди них есть тот, кто попытается урвать самый сочный кусок себе, оставив вас в дураках.

Финансы

Деньги вас любят, они у вас есть, и эта мысль не может не греть душу. Однако остерегайтесь ощущения эйфории от уверенности, что «праздник жизни» будет длиться вечно. В наступающем году велик риск бездарно разбазарить все средства на ненужную роскошь или элементарно проесть.

Близнецы – «Проблемы раздуты»

Вас тревожат мысли о будущем. Вероятнее всего, вы по какой-то причине чувствуете себя бессильным, вас одолевает чувство вины и страх. Ваши опасения не беспочвенны, но не таких огромных масштабов, как вы сами себе надумали. Проблема действительно есть, но в 2020-м она отступит. Она уже «одной ногой» в прошлом, к тому же не способна испортить вам жизнь. Наберитесь терпения, к концу подходит и темная полоса, вы стоите на пороге светлого периода, наиболее благоприятного для жизни.

Здоровье

Здоровье будет великолепным.

Любовь

Отношения будут несколько напряженными. Дело в том, что ваш партнер не самый простой человек, к тому же назревает кризис. Именно по этой причине ваши отношения, скорее всего, будут непредсказуемы. Однако, несмотря на странности вашего партнера и его выходки, попытки отпустить его будут тщетными. Эти отношения еще не изжили себя. Попробуйте дать человеку, который вас любит, еще один шанс.

Карьера

В карьере вас ждет успех, повышение по службе неизбежно. Результаты вашей работы удовлетворят не только вас, но и ваше руководство. И хотя миллионов ждать пока не приходится, то, чего вам уже удалось достичь, необыкновенно важно и трогает до глубины души.

Финансы

В финансовом плане все стабильно. Вы способны удовлетворить свои не только основные потребности, но и потребности эстетические (самосовершенствоваться, причём без ущерба для бюджета). Средств на хобби, путешествия и дорогие удовольствия хватит.

Рак – «Шаг за шагом»

Наступающий год в целом будет ровным, без каких-то головокружительных подъемов и резких спусков. Это хорошее время, чтобы начинать свой проект или дело. Ничто не сможет помешать вам воплотить задуманное, разве что ваши эмоции… Вас не на шутку расстроят мелкие бытовые хлопоты и семейные раздоры.

Здоровье

Берегите здоровье, есть большая вероятность осложнений после болезни, а также обострений хронических заболеваний.

Любовь

В сфере любовных отношений Ракам следует смотреть в оба и быть начеку. Словно из ниоткуда может появиться представитель противоположного пола, намерения которого разгадать будет невозможно. Он скрывает свои истинные мотивы и носит чувства под масками, а завязывать отношения будет только в том случае, если они выгодны ему.

Карьера

Вас ждут серьезные изменения в карьере. Ваш проект наконец-то вступит в решающую фазу, и вы сможете получить приятные бонусы. Если в вашей профессиональной деятельности все спокойно и стабильно, то вам удастся распрощаться со старой проблемой или надоевшей обязанностью.

Если же вы планируете искать новое место работы, даже не сомневайтесь в своем намерении - переходить стоит! Вы сможете не просто найти работу, но и настоящую семью в лице новых коллег. Плюс ко всему, новая работа будет интереснее и перспективнее предыдущей.

Финансы

Держите ухо востро. Не доверяйте свои финансы абы кому и помните: не всё то золото, что блестит, не все финансовые возможности так хороши, как может показаться на первый взгляд.

Лев – «Не по плану»

Ваши дела складываются совсем не так, как вы бы этого хотели. То и дело появляются внешние обстоятельства, тормозящие развитие какого-либо начинания. И как бы вы ни хотели чему-то воспрепятствовать, вам это не удастся. Придется принять действительность такой, какая она есть.

Здоровье

Состояние здоровья Львов хорошее, однако на нервной почве возможно проявление различных психосоматических расстройств.

Любовь

Вы слишком упрямы, и большинство конфликтов в вашей личной жизни возникает потому, что вы не хотите слушать и принимать доводы других людей. В наступающем году вам нужно собрать волю в кулак и действовать решительно.

Карьера

В плане работы дела будут идти не особо гладко. Карты говорят о непостоянстве, переменчивости, риске... Вероятнее всего, какое-то время вы будете находиться в поиске новой работы, но ничего стоящего найти, увы, не удастся.

Финансы

Ваше финансовое состояние не создаёт поводов для беспокойства. Каким бы оно ни было, ситуация стабильная и ухудшаться не будет. В ближайшем будущем ни взлётов, ни падений ожидать не приходится, однако отсутствие плохих новостей - само по себе хорошая новость.

Дева – «Получи по заслугам»

Вы хорошо потрудились и обязательно получите заслуженную награду, которую вряд ли можно трактовать просто как удачу, богатство или иные блага, которые вдруг, неизвестно за что сваливаются человеку на голову. Вы честно трудились не покладая рук, потратили огромное количество сил и одержите победу в деле, за которое боролись.

Здоровье

Отнеситесь к своему здоровью предельно внимательно. Берегите голову. Есть опасность получить травму головы или заработать менингит.

Любовь

Вас ждет большое потрясение в плане личных отношений. Ваши отношения с партнером, скорее всего, окажутся на грани разрыва. От глупостей вас уберегут только ваши сила воли и здравый смысл.

Карьера

Ваша работа доставляет вам удовольствие. Вы работаете в команде и умеете находить разумный компромисс между активной деятельностью и отдыхом.

Финансы

Ваша финансовая ситуация может быть нестабильна. Деньги приходят сами собой в случае необходимости, потом – затишье, пока вновь не появится нужда в финансовом вливании.

Весы – «Путь открыт»

Противоречия, которые мешали вам в достижении цели, сходят на нет. Препятствий больше нет, так что бегите навстречу своим мечтам и воплощайте в жизнь то, что задумали.

Здоровье

Обратите внимание на свое здоровье, вас могут подкосить венерические заболевания, а также разного рода зависимости.

Любовь

В личной жизни Весов штормит. Вы то и дело будете скандалить с любимыми. Зерно раздора кроется в вашей идее, которую родные не понимают и, конечно же, не поддерживают. Попробуйте найти к ним подход, объяснить, почему это так важно для вас. Они - ваша семья, ближе и роднее вас у них тоже нет, вы сможете найти общий язык, но только если пойдете навстречу друг другу.

Карьера

В вашей команде работать крайне сложно. Действия коллектива не согласованы, вы идете на поводу у вышестоящих руководителей и только. Такая деятельность может продолжаться сколько угодно и устраивать всех участников процесса, однако задумайтесь: этого ли вы всегда хотели, к этому ли шли? И держите ухо востро, есть большая вероятность, что вас попытаются подставить.

Финансы

Финансовые вопросы оставляют желать лучшего. Вам не помешает научиться зарабатывать столько, чтобы вы могли еще и откладывать.

Скорпион – «Под крышей»

Наступающий год принесет успех. Положительный результат задуманного дела обеспечен, есть все основания для этого. В минуты отчаяния полагайтесь на покровительство высших сил, именно они непременно направят усилия в нужную сторону.

Здоровье

В целом состояние вашего физического здоровья будет стабильным. Не исключены психологические перегрузки и депрессии.

Любовь

Вас ждет встреча с представителем противоположного пола, которая вызовет восторг и породит большие надежды на счастье. Если вы уже в браке, у вас появится возможность еще больше упрочить ваш и без того крепкий союз.

Карьера

Вы более чем удовлетворены своей работой, общением с коллегами и своими рабочими обязанностями, и реализовать себя в этой сфере вам удастся. Но только в том случае, если вы чувствуете, что это - ваше. Если вы намерены отправляться в свободное плавание в поисках себя, можете даже не переживать – вы найдете свое истинное призвание.

Финансы

Ваши финансовые возможности оставляют желать лучшего. Вам придется очень экономно расходовать более чем скромный запас средств, оценивая каждый шаг, считая каждую копейку.

Стрелец – «Сам себе плечо»

Вы стремитесь к высоким целям и идеалам, волевой, бесстрашный, смело смотрящий вперед человек. Совсем скоро вы ощутите в себе силу для выполнения больших проектов. Постарайтесь в достижении результата полагаться только на себя, и тогда ваши оригинальные идеи точно найдут своих поклонников.

Здоровье

Ваше состояние здоровья будет отменным. Вы выносливы и сильны духом.

Любовь

Личные отношения Стрельца запутанны. Вы никак не можете разобраться в чувствах, эмоциях, ощущениях. Вероятнее всего, обиды еще не остыли, а переживания после серьезных размолвок не утихли. Вы еще не способны рассуждать здраво, вам нужно остановиться, посмотреть на ситуацию с другой стороны и принять взрослое, взвешенное решение.

Карьера

Вы готовы добиваться своего любой ценой. Вы не стесняетесь идти по головам и даже пренебрегать законом, если ситуация требует того. Будьте осторожнее, ваша самоуверенность может сыграть злую шутку. Вероятнее всего, в вашем окружении появится кто-то, кто будет готов на все ради того, чтобы сместить вас с должности.

Финансы

Ваше финансовое положение заметно улучшится, но больших прибавок сразу не ждите, движение в плюс только-только началось.

Козерог – «Упорством и трудом»

Ваши цели, а также счастье и успех достижимы и реальны. Однако путь к ним отнюдь не безоблачен, и достанутся они не как нечто упавшее с неба по взмаху волшебной палочки, а как результат усилий, преодоления трудностей.

Здоровье

Ваше состояние здоровья в целом будет стабильным. Ваши скрытые ресурсы активизируются в стрессовой ситуации.

Любовь

В любовной сфере Козерога все не так просто. Проблема имеется, она давняя и решить ее в наступающем году вряд ли удастся. Но, может, и не надо решать. Есть большая вероятность, что этот тревожащий вас фактор в конце концов сойдет на нет.

Карьера

Вы стремитесь к инновационным методам в работе и критически относитесь к консерватизму. Однако есть большая вероятность того, что из-за своих новомодных представлений о работе вы попадете в неприятную ситуацию. Такую, о которой хочется забыть и не вспоминать.

Финансы

Финансовое положение оставляет желать лучшего.

Водолей – «Волю в кулак»

Вам будет сложно собраться. Вы изо всех сил сопротивляетесь переменам и тому факту, что с трудностями придется бороться. Сами собой они не исчезнут. Не ждите помощи высших сил. Для того чтобы добиться желаемого, вам в прямом смысле этого слова придется попотеть.

Здоровье

Обратите внимание на состояние своего здоровья. Есть вероятность, что вам придется долго и упорно бороться за выздоровление.

Любовь

В вашей душе - весна, как и в ваших отношениях. Впереди большой безоблачный путь рука об руку с любимым.

Карьера

Будьте начеку - вы заблуждаетесь. В чем: оценивая ли масштаб проблемы, или человека, который на поверку окажется врагом, а не союзником, вы поймете позже. Главное - расставляйте приоритеты, исходя из собственных убеждений, тогда сможете 100% остаться на плаву.

Финансы

Ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Ситуация будет улучшаться, но медленно.

Рыбы – «На дне»

Вас ждет сложный период. Назрел кризис, преодолев который, вы сумеете подняться на качественно более высокий уровень сознания, духа, мудрости. Вам просто необходимо переосмыслить положение дел, мировоззрения, суть отношений. Пришло время понять кто вы и куда идете. Говорят, что иногда нужно достать до самого дна, чтобы оттолкнуться и вынырнуть с новыми силами.

Здоровье

Ваше здоровье будет таким крепким, что его можно будет продавать. Если вы давно хотели стать донором, наступающий год как нельзя лучше для этого подходит.

Любовь

Вас ждет счастливая любовь, отношения, которые развиваются к обоюдной радости партнеров, где каждый получает не меньше, чем отдает.

Карьера

Ваша работа в наступающем году принесет радость. Вы с гордостью сможете заявить, что любите свою работу. Вас ждут успешные сделки, договоры... Однако помните: для достижения максимального результата вам необходимо будет объединить усилия с коллегами.

Финансы

В финансовом плане доход будет маленьким, но стабильным. Никаких излишеств себе позволить вы не сможете, только самое необходимое.