«Я знаю три слова…»: Сергей Фургал подвел итоги 2019 года

Губернатор Хабаровского края подвел итоги на большой пресс-конференции.

«Когда я пришел в администрацию, я сказал три вещи, - заявил губернатор Хабаровского края. – Первое. Я не ворую, не беру взяток, не участвую ни в каких схемах. Второе. Все, кто работают вокруг меня, не воруют, не берут взяток, не участвуют в схемах. Третье. Если я увижу или узнаю, что кто-то этим занимается, я это буду расценивать как попытку залезть в мой карман. Не как попытку получить что-то из бюджета, а именно прямым воровством у меня лично!».

Этот афоризм родился у главы региона, когда он рассказывал о борьбе с коррупцией. Сильно, хоть и двусмысленно. Сравнить бюджет с личным карманом, хмм. Но сильно…

Сергей Фургал пообещал применить к мздоимцам все законные методы по искоренению этого негативного социального явления. Однако, немного погрустнев, признал: победить коррупцию ни за день, ни за год, ни даже за десять лет невозможно.

Правда, зачем он это сказал-то? Сам губернатор, по его словам, «в схемах не участвует». Его окружение тоже. Любого же, кто покусится на государственный сидор, прогонят рваными тряпками. Зачем воевать с тем, чего нет? Разве что это был посыл гражданам переизбирать Фургала на те сроки, по истечении которых проклятое взяточничество, наконец, будет побеждено.

Один из самых бодрых его докладов был посвящен обманутым дольщикам. По словам главы региона, с начала 2019 года 1209 граждан этой категории получили свои законные квартиры.

«Есть задача за 2020-2021 годы полностью из нашего обихода убрать понятие «обманутый дольщик», - сказал Фургал.

«У меня вопрос про ЖК «Алексеевская». Во время интервью вы сказали, что вопрос с инвестором решен, но поступают вопросы от людей. Говорят, что ничего не двигается», - заметил один из корреспондентов.

Губернатор ответил, что он не зря поднимал вопрос, когда говорил, что дом следует достраивать немного по-другому. Было принято решение: инвестору бесплатно дают участок земли под строительство торгового центра, а взамен предприниматель достраивает дом на Алексеевской. Однако бизнесмен до сих пор откладывает подписание договора. А сейчас и вовсе находится за границей.

Еще Сергей Фургал обрисовал радужные перспективы для молодых семей: принято решение выделить бесплатную землю, построить качественные дома, дать новоиспеченным ячейкам общества квартиры и даже помочь им оформить ипотеку под два процента годовых.

Мораль. Через год обманутых дольщиков у нас уже планируют «искоренить», но при этом «ничего не двигается». Вопрос: а сколько через год у нас останется бесквартирных молодых семей?

Госдолг

«У Хабаровского края долг более 52 миллиардов рублей. Как планируется его погашать?» - вопросил один их журналистов.

«Долг возник не сегодня. Он был сформирован с 2012 года, - сказал Сергей Фургал. - До 2012 года по 5, по 10 миллиардов он формировался. Я могу сейчас ошибиться, но до 2010 года, по-моему, госдолг края был 2,8 миллиарда… С 2012 года госдолг стал не 52, а 54 миллиарда. Это очень сложный процесс, потому что собственные доходы края выросли за 2019 год, и выросли значительно. Собственные доходы края на момент прихода были 74 миллиарда, на 2020 год собственный доход уже предполагаем 81 миллиард. Соответственно, когда растут собственные доходы, уменьшаются пропорции госдолга. Если сегодня брать деньги и гасить госдолг, это чревато, нужно будет забрать деньги. Это приведет к краху. Госдолг мы потихонечку сокращаем, как вы знаете, за 2019 год на 2 миллиарда мы его сократили. Но я считаю, что край должен развиваться, мы должны строить больницы, школы, дороги и т.д. Основная задача – это рост собственных доходов, сокращение дефицита бюджета, а у нас был запредельный дефицит бюджета и при этом запредельный госдолг. За 2019 год мы смогли впервые стабилизировать с 2011 или с 2012 года пропорции госдолга и собственных доходов. Сегодня госдолг составляет 66 процентов от собственных доходов (разрешается по бюджетным правилам до 70 процентов). Мы будем смотреть, как вместе с увеличением собственных доходов погашать госдолг. Мы запланировали на 2020 год рост собственных доходов не менее 7 миллиардов. И, наверное, часть денег мы переведем на погашение госдолга. С другой стороны, если мы выполним (а я уверен, что мы выполним) поставленные задачи, то даже без снижения госдолга пропорции снизятся еще ниже. Для нас оптимальным вариантом была бы пропорция в пределах 50 процентов от собственных доходов. А если бы госдолг составлял 50 процентов, то собственные доходы были бы примерно 120 миллиардов. Но мы живем в тех условиях, которые нам достались. Выше головы прыгнуть не можем и не будем. Все обязательства, которые есть перед населением, мы должны выполнять, а мы на себя еще взяли дополнительные обязательства»…

Мораль. В словесной «воде» потонет что угодно. Даже монолог-Титаник о госдолге, который со сменой власти и не думает более-менее значительно уменьшаться. Вопрос. Так как планируется его погашать?!

О дорогах

Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровском крае было приведено в нормативное состояние 111 объектов дорожного хозяйства. А также отремонтированы те магистрали, которые наиболее востребованы у населения. В Комсомольске-на-Амуре обновили 22 улицы, часть тротуаров, оборудовали освещением 4,5 километра темных участков трасс.

До 2024 года планируется привести в нормативное состояние 330 километров улиц в Хабаровске, Хабаровском районе, Комсомольске-на-Амуре и Ванинско-Совгаванской агломерации. Об этом Сергей Фургал также рассказал журналистам.

Мораль. Пиариться на дорогах бесполезно. При какой власти их ни чини, все равно будут разбитые. Вопрос. Риторический. Как и про дураков.

О ФАПах

На территории Хабаровского края в 2020 году будет построено несколько больниц и 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Никогда такого не было, чтобы за год возводилось столько медицинских учреждений, подчеркнул глава региона.

Еще в бюджет края из бюджета федерального в 2019 году поступило больше денег, чем в 2018 году. А в следующем году поступит еще больше, чем в нынешнем. Финансовая доля края в строительстве больниц составляет 16 процентов. Все остальное покрывает Федерация.

«ФАПы мы строим за свой счет, - продолжил Сергей Фургал. – Средний ФАП стоит порядка тридцати миллионов рублей. Но я дал указание пересмотреть и стоимость снизить. Но ФАПы мы строим с квартирами, в которых будут проживать медицинские работники».

Мораль. Строительство ФАПов с квартирами – вещь хорошая. Но вот закавыка насчет «пересмотреть и стоимость снизить». Давно уже притчей во языцех стало тотальное невыполнение указов губернатора со стороны подчиненных. Вопросы. Что изменится от очередного указа главы региона в «никуда»? И стоит ли хвастаться успехами в строительстве, если те в подавляющем количестве случаев зависят от трансфертов из федерального бюджета?

На пресс-конференции прозвучало еще множество вопросов. Затрагиваемые проблемы касались добычи полезных ископаемых, льготных северных перелетов, отношений с мэрией Хабаровска, рейтинга АСИ, судьбы завода «Амурсталь» и т.д.

Игорь Свинников