На станции Красная речка расписание поездов больше не будет совпадать со школьным

В Хабаровске движение поездов железнодорожники скорректируют согласно расписанию уроков в школе.

Об этом было заявлено на выездном совещании, которое состоялась на станции Красная речка. В обсуждении вопросов безопасности приняли участие мэр города Сергей Кравчук, руководство Дальневосточной железной дороги, представители транспортной прокуратуры и общественности. Ежедневно через станцию проходит около 145 поездов со скоростью 80 километров в час, - сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее этой проблемой озаботились активисты ОНФ.

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Под разгрузку ежемесячно встают свыше 900 вагонов. Кроме того, на станции периодически скапливаются составы, которые ожидают своей очереди для въезда в город. Для того, чтобы перейти железнодорожные пути, местные жители, особенно дети, рискуя жизнью, пролазят под вагонами. За последние несколько лет в районе станции под поезда попали два человека. После неоднократных обращений и жалоб в адрес муниципалитета и руководства ДВЖД была создана специальная комиссия, которая установила, что больше всего людей проходит через железнодорожные пути в районе станции с 7 до 9 утра и с 16 до 18 часов. В основном это школьники, которые идут на автобусную остановку. При этом для воспитанников школы №46, где учится большинство детей этого микрорайона, ходит специальный автобус. Руководством железной дороги было принято решение обустроить пешеходный переход через пути и установить светофоры. Также скорректировано расписание грузовых поездов, которые во время возвращения детей из школы теперь не становятся под загрузку, а составы, которые вынуждены ждать очереди на въезде в город, останавливаются перед станцией, не заезжая на нее и не загораживая пешеходный переход.

Однако, как выяснилось в ходе рабочего совещания, всех этих мер недостаточно. Для полной безопасности, как заявляют специалисты, на станции необходимо построить виадук, а также организовать через переезд, расположенный в 4 километрах от станции, движение пассажирских автобусов. «Здесь нет дороги, которая отвечает требованиям безопасности движения, чтобы запустить пассажирский транспорт. Вопрос об обустройстве дорожного полотна будем решать с правительством Хабаровского края, поскольку часть дороги имеет статут межмуниципального значения», - рассказал мэр Сергей Кравчук. Для организации автобусного движения и ремонта дороги в районе станции Красная речка будет создана специальная комиссия, в нее войдут представители муниципалитета, железнодорожного ведомства и общественных организаций.

На строительстве виадука так же настаивают и общетсвенники.

«Строительство виадука – это логически верное решение, - считает эксперт ОНФ и модератор тематической площадки «Образование» Николай Байков. - Чем больше заинтересованность всех служб в решении вопроса, тем быстрее результат. И в этом вопросе, кроме существующих норм строительства перехода, есть человеческий фактор. Когда на кону жизнь и здоровье наших детей, то можно и нужно добиваться разумных решений».