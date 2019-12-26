Харбин и Фуюань едут покорять хабаровские художники

В город-побратим делегация ледовых скульпторов отправится 30 декабря 2019-го.

По информации управления международных связей, фестиваль продлится до 14 января 2020 года. Хабаровские художники продемонстрируют свое мастерство по созданию ледовых и снежных скульптур, а также филигранному изготовлению ледовых композиций, - сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что хабаровчане на протяжении нескольких лет успешно участвуют в Международном фестивале снега и льда в Харбине, занимая призовые места. Также, в рамках побратимских связей, с 30 декабря по 3 января творческий коллектив «Улыбка» из Хабаровска выступит на Новогоднем фестивале снега и льда в городе Фуюане. А с 3 по 7 января в Харбин отправятся хабаровские предприниматели для участия в Бирже деловых контактов в рамках встречи мировых городов льда и снега.