Хабаровские кадры решают всё. Но не у нас

Николай Крецу, которого фактически выдавили с должности в правительстве Хабаровского края, получил новое назначение

Бывший чиновник, не пришедшийся ко двору после избрания губернатором Сергея Фургала, возглавил направление проектов концерна ВКО «Алмаз-Антей». В него входят предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны. Также концерн занимается разработкой продукции гражданского и двойного назначения, которая находит применение в сферах транспорта, безопасности, ТЭК и ЖКХ, системах связи, медицине, промышленных технологиях.

Напомним, что работавший в Хабаровском крае с 2016 года Николай Крецу покинул пост главы комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности в мае этого года. Ранее до комитета был понижен статус соответствующего министерства, а после увольнения его руководителя комитет и вовсе был введен в состав минсельхоза.

Кстати, о комитете. Был ли он так уж эффективен? Судить не нам, приведем лишь некоторые факты.

В 2017 году впервые в истории Хабаровского края оборот розничной торговли превысил 300 млрд рублей. Среди территорий ДФО Хабаровский край занимал второе место по развитию торговых сетей. На треть стало больше социально ориентированных объектов торговли. Для тех, кто быстро забывает календарные вехи, напомним, что произошло это аккурат после назначения главой комитета Николая Крецу.

- Если раньше, мы же все помним, и «Наш выбор 27» запустили, и какие-то бренды торговые начали создавать и развивать, фермеров подтягивать под эти торговые марки. Были задумки не только край обеспечивать, но и выходить на рынок европейской части России. Сейчас все это развалилось, сошло на нет. Видно, что из отрасли ушел настоящий профессионал, - сетовал по поводу увольнения Крецу собственник группы компаний «Невада» Юрий Егоров.

Упомянутый проект «Наш выбор 27», запущенный в декабре 2016 года с целью поддержки местных товаропроизводителей, обрел статус регионального экспортного бренда, а одноименная выставка-ярмарка на набережной Хабаровска была признана Министерством промышленности и торговли РФ лучшей ярмаркой в стране и вошла в топ-200 лучших событийных мероприятий, включенных в справочник туристических маршрутов. Этот прорыв - показатель высочайшего профессионализма инициатора и куратора проекта.

Проект «Наш выбор 27» не только дал реальную возможность бизнесу, занятому в пищевой промышленности, выйти в торговые сети и наладить полезное для всех взаимодействие. Он нес и серьезную социальную нагрузку. Например, в прошлом году участники выставки-ярмарки покупали для воспитанников детских домов книги, канцелярские принадлежности, игрушки. В этом году, после того как ликвидировали структуру, инициировавшую это начинание, подобная акция не состоялась.

А четыре ярмарки выходного дня в Хабаровске вместо когда-то существовавшей одной? Эту заслугу сейчас с гордостью приписывают себе нынешние чиновники правительства Хабаровского края, видимо, запамятовав, кто проделывал всю подготовительную работу.

В рейтинге легальности розничных продаж спиртного, который был составлен Росалкогольрегулированием и учитывает борьбу с контрафактом, Хабаровский край переместился с одиннадцатого места на третье. Так что оцените сами, насколько эффективного менеджера- управленца потерял регион. Тогда же, к слову, был запущен в действие комплекс мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса. Были сокращены сроки выдачи лицензий на продажу алкоголя, предприниматели получили возможность предварительной проверки документов - то, о чем после очередной реорганизации и передачи этих полномочий управления госконтроля и лицензирования бизнес только мечтает.

От себя можем лишь пожелать Николаю Крецу успехов на новом поприще и при возможности – продуктивного сотрудничества концерна «Алмаз-Антей» с предприятиями Хабаровского края.

Дмитрий Мартыненко