СтИМУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ: Инвестор под надзором

Правительство Хабаровского края начало выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиком нефтепродуктов только после «надзорного пинка» региональной прокуратуры.

Летом мы писали о трудностях, с которыми столкнулось зарегистрированное в Солнечном районе Хабаровского края ООО «Флагман». Компания, с одной стороны, не могла добиться от районных администраций и назначенного региональным правительством единого оператора северного завоза расчета за мазут и дизельное топливо. С другой стороны, накопившаяся задолженность на сумму свыше миллиарда рублей не дала возможности предпринимателям продолжать амбициозный проект по развитию гор нолыжного комплекса «Холдоми». Инвестор оказался на грани разорения, и, похоже, в правительстве края до этого никому не было дела, пока не вмешалась прокуратура.

Кто-кто? Кто надо!

Напомним, что единым оператором централизованной поставки топлива в районы края в рамках северного завоза в свое время было определено ООО «Межрайтопливо». Эта межмуниципальная структура, призванная обеспечивать топливом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляла деятельность по начислению и сбору платежей за коммунальные услуги и ведению претензионно-исковой работы.

Проще говоря, эта компания была создана с целью облегчения коммуникации между теми, кто бензин, дизтопливо и мазут может продать, и теми, кому нужно его купить.

В какой-то момент коммуникация дала сбой (назовем это так, оставив точные формулировки специалистам в сфере права), и в мае 2019 года прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку, в результате которой пришла к выводу, что в действиях генерального директора ООО «Межрайтопливо» содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства).

Основанием для проверки стало обращение ООО «Флагман» - компании, которую, по словам ее руководителей, в правительстве региона сначала едва ли не уговаривали обеспечить северный завоз в зиму 2018-2019 гг., а потом вдруг решили, что надо пересмотреть утвержденные ранее расценки и расчеты с поставщиком заморозить.

Важный момент - еще в феврале ООО «Флагман», рассчитывая получить деньги за произведенные в рамках северного завоза поставки нефтепродуктов, планировало направить эти средства в виде очередного транша инвестиций в ГЛК «Холдоми» (один из проектов компании, имеющий статус резидента ТОСЭР). Однако в марте закончилось действие отсрочки, предоставленной австрийской компанией Doppelmayr (мирового лидера в производстве подъемников для горнолыжных трасс), у которой закупили оборудование с кабинами закрытого типа и подогревом сидений.

Неподъемная ноша

- Мы полностью остановили стройку. Отсутствие платежей через ООО «Межрайтопливо» связывает нам руки. Мы еще и несем убытки в виде штрафных санкций, - комментировал тогда эту ситуацию директор ООО «Флагман» Виталий Бурлаков.

Уточним, что за счет появления субкластера «Холдоми» в составе туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» в свое время были расширены границы ТОСЭР «Комсомольск». Пресс-служба краевого правительства даже информировала общественность, что частный инвестор готов вложить в развитие горнолыжного курорта более 880 миллионов рублей и создать дополнительно полторы сотни рабочих мест в Солнечном районе. Комсомольск-на-Амуре, да и Хабаровский край в целом получили бы один из лучших горнолыжных курортов, принимающих посетителей круглогодично. К тому же планировалось, что «Холдоми» станет полноценной дальневосточной тренировочной базой для подготовки национальных сборных по горным лыжам и сноубордингу в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае в 2022 году.

У директора ООО «Холдоми» и его заместителей возник резонный вопрос: почему с поставщиками, отобранными после прихода к власти нового губернатора, рассчитываются своевременно, а тех, кто прошел конкурсный отбор при «старой власти», банально «кидают»? Они пошли в арбитраж и, уже имея на руках исполнительные листы, попытались воззвать к совести краевых чиновников и получить честно заработанные деньги.

Увы, чиновничью совесть, а вернее, бюджетные средства, выделяемые на отплату топлива для северных районов, бизнесмены отыскать не сумели. Большего успеха добилась краевая прокуратура. Благодаря ее вмешательству ООО «Флагман» смогло добиться возврата части долгов. Вопрос дальнейшего погашения остается на контроле краевой прокуратуры в рамках вынесенного губернатору представления о нарушении закона.

- Ориентировочная сумма убытка и недополученного дохода ООО «Флагман», возникших вследствие несвоевременного исполнения обязательств правительством Хабаровского края в части выплаты субсидий на компенсацию затрат резидента ТОСЭР по строительству объектов инфраструктуры территории опережающего развития, а также несвоевременных расчетов за поставленные в 2018-2019 годах муниципальным районам края нефтепродукты, составляет более 200 млн рублей. Эта сумма складывается из прямого убытка вследствие излишне уплаченных банку процентов по привлеченным ООО «Флагман» кредитам, штрафных санкций контрагентов, а также недополученной прибыли. Кроме того, мы не смогли в полном объеме и своевременно получить субсидию на компенсацию затрат по строительству объектов инфраструктуры ТОСЭР, из-за чего не удалось вовремя завершить проект по модернизации горнолыжного курорта. В получении субсидий нам было отказано правительством края. Прокуратура признала отказ незаконным и инициировала проверку. Именно поэтому мы до сих пор не запустили новый горнолыжный подъемник, - рассказал финансовый директор ООО «Флагман» Дмитрий Кузнецов.

Последний срок, к которому краевое правительство обещало предпринимателям полностью рассчитаться, - 1 декабря. На календаре уже вот-вот будет 31-е.

Аркадий Лебедев