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Дед Мороз и Снегурочка откроют ледовый городок на площади Ленина В Хабаровске
Торжественное открытие ледового городка и зажжение новогодней ели праздничными огнями запланированы сегодня, 27 декабря, на площади Ленина, - сообщает комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края.
Большой праздник для взрослых и детей состоится в 18:30. В программе – конкурсы, развлечения, подарки и сюрпризы от ведущего, Деда Мороза и Снегурочки. Главные герои новогодней сказки откроют ледовы. Начнется торжество с большого хоровода, танца Zoomba и подарков. До прихода Деда Мороза будут работать его ассистенты – развлекать детей, фотографироваться с гостями, а также раздавать письма от Деда Мороза: в этом году каждому желающему достанется письмо с новогодним поздравлением от волшебника.
При создании новогоднего городка особое внимание уделили детским развлечениям – на площади установлены 2 горки, множество интерактивных фотозон, большая шахматная доска, фигура Снегурочки и Деда Мороза, а также симпатичный символ наступающего года – Снежная Мышь.
Главным моментом торжества станет зажжение гирлянд на главной елке края. Гости события совместно с Дедом Морозом и его помощниками, вооружившись «волшебными» палочками зажгут новогодние огоньки на елке трехкратным «С Новым Годом!».
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