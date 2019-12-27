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Спринтерский заплыв устроили в Хабаровске
VI этап Открытого Кубка города по плаванию «День спринтера» собрал в Хабаровске представителей из четырех спортивных школ и клубов краевого центра, а также спортсменов из Николаевска-на-Амуре. В течение двух дней около 300 пловцов боролись за медали.
Спортсмены соревновались на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем. Участвовали как молодые пловцы, так и лидеры Хабаровского плавания, которые в этом году собрали целый урожай медалей на Всероссийских соревнованиях.
Наибольшее количество наград по итогам шестого этапа завоевали воспитанники СШОР «Дельфин». В их активе 67 медалей – 23 золотых, 22 серебряных, 22 бронзовых. На втором месте «Новая звезда» - 11 медалей, и на третьем – «РедСвимКлаб» - 3 медали.
Мульти-медалистами турнира, выиграв по две золотых медали, стали воспитанники СШОР "Дельфин": Анастасия Иванова, Виталина Цой, Матвей Пашинцев, Павел Савельев, Анастасия Котельникова, Алексей Широких и представитель клуба «Новая звезда» - Всеволод Пичугин.
- За год мы провели шесть этапов Кубка города и каждый был посвящен определенному стилю плавания. Это сделано в первую очередь для того, чтобы спортсмены могли себя проявлять не только в своих коронных дисциплинах, но и уметь плавать разными стилям. А может и открыть в себе способности к другим видам. Также у ребят, которые не выезжают на Всероссийские турниры, появляется больше соревновательной практики, и они растут на глазах. Мы очень строго судим эти соревнования, чтобы на более крупных турнирах пловцы были готовы к трудностям. И стоит отметить в этом году серьезный прогресс. У нас практически нет дисквалификаций, значит технически пловцы стали более подготовлены. Появился очень достойный резерв, который уже в ближайшее будущем, уверен, проявит себя на крупных соревнованиях, - рассказал Сергей Остроушко - вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор СШОР «Дельфин».
Ближайшие состязания по плаванию – Всероссийские соревнования «Амурские тигрята» пройдут в краевом центре 27-29 января будущего года. Участие в них уже подтвердили представители Свердловской и Иркутской областей и всего Дальнего Востока. А почетным гостем и судьей турнира станет трехкратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион Европы по плаванию Евгений Садовый из Волгограда.
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