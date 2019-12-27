Колледж – это звучит круто

На вопросы отвечает Павел Евгеньевич Мысин, директор Хабаровского автомеханического колледжа

По распоряжению правительства Хабаровского края и министерства образования и науки в сентябре 2019 года прошла реорганизация двух соседних учебных заведений. Хабаровский машиностроительный техникум был присоединен к автодорожному техникуму. Новое название - Хабаровский автомеханический колледж.

- Павел Евгеньевич, зачем объединили два техникума?

- Идет оптимизация сети средних профессиональных образовательных учреждений края. В свое время их было 44, сейчас 28.

- Но ведь оптимизация не всегда во благо?

- Мне судить в целом об оптимизации сложно. Но в нашем случае я с ней полностью согласен.

- Что дала оптимизация?

- Общий штат уменьшился на семнадцать человек. Не нужны два директора, два главных бухгалтера и т.д. Сокращены были все дублирующие должности. Но сокращение не коснулось преподавателей, поскольку программа обучения закладывается на долгие годы, когда открывается та или иная специальность и профессия.

- Программы были сокращены?

- Сокращения программ нет. Но тренд на сокращение машиностроительных специальностей запущен, например, сокращена специальность «Технология машиностроения».

- Почему?

- Разве в Хабаровске есть машиностроение? Машиностроение на Дальнем Востоке представлено преимущественно авиастроением и судостроением. Для них в Комсомольске есть специальное учебное заведение - Комсомольский губернаторский колледж, и судостроителей там тоже есть где готовить.

- Тогда есть логика в оптимизации двух хабаровских техникумов.

- Перед объединением наш министр образования Алла Геннадьевна Кузнецова проводила общее собрание и ей задали вопрос: зачем оптимизировать машиностроительный техникум, который успешно развивается? Она сказала: мы не должны работать сами на себя - образование не работает ради образования, оно работает для экономики края. Если нет потребности в машиностроительных специальностях, то зачем их готовить? Выпускать специалистов, которые уходят в другие отрасли, - это нормально?

- А раньше этот техникум на кого работал?

- На хабаровские заводы – «Дальдизель», «Энергомаш», имени Кирова, «Продмаш» и все-все остальные. Сейчас тех больших заводов нет и той потребности в соответствующих специалистах нет. Поэтому постепенно сокращалось количество учащихся машиностроительного техникума. На сегодняшний день их уже меньше 600 человек, а у нас больше тысячи. А здания абсолютно одинаковые, примерно равнозначные площади учебно-механических мастерских, абсолютно одинаковые общежития и т.д.

- Что будет с ребятами, которые шли учиться в машиностроительный техникум?

- Они доучатся по своей специальности. Будет разница в записи в дипломе: поступил учиться в машиностроительный техникум, а закончил автомеханический колледж.

- Что вам импонирует в этом объединении?

- Направления подготовки ребят. Рабочие профессии очень востребованы.Сварщики, токари на станках с числовым программным управлением, мастера слесарных работ - это классическое машиностроение. Но самое интересное - специалисты среднего звена. Вот, к примеру, такие рабочие специальности: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

- Нормальная специальность.

- Очень хорошее направление. Дальше: «Сетевое системное администрирование».

- Это сейчас востребовано.

- Очень востребовано. Еще: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

- Дефицитная специальность.

- Совершенно верно! На производстве не хватает электриков. Их мало, они ходят по предприятиям по кругу. Вот такая специальность - «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

- Перспективное дело.

- Правильно - газоснабжение у нас в развитии. Еще: «Сварочное производство».

- Ну, это многолетняя престижная специальность.

- Я был в Приморье на заводе «Звезда» - мы хотели готовить для них сварщиков. Нужно было узнать требования завода к специальности. Я поразился! Когда идет вертикальная сварка с отрицательным углом на днище судна - это же высший пилотаж! Надо проварить шов так, чтобы при электронном контроле не было ни единой трещинки. Таких специалистов на всем Дальнем Востоке всего пять-шесть. Вот куда нам нужно попробовать прийти. Это возможно при обучении даже не в Китае и не в Корее, а только в Японии. Она умеет готовить таких специалистов. И я хочу выучить наших мастеров производственного обучения именно там, чтобы они могли готовить у нас сварщиков высшего пилотажа.

- Для такого обучения нужна база…

- База есть. Не хватает знаний преподавателей - как обучить высшему пилотажу. Нужна их стажировка в Японии. Почему я об этом говорю? Потому что среди перечисленных профессий и специальностей есть те, которые входят в 50 наиболее востребованных на рынке труда рабочих профессий и специальностей, которые в мире признаны передовыми и по которым проходят соревнования WorldSkills.

- Ваши преподаватели уже проходили где-либо стажировку?

- Двое были в Китае, но не на стажировке, а по обмену опытом. А что касается стажировки, то преподаватели профессиональных дисциплин и модулей обязательно проходят стажировку на отраслевых предприятиях и в организациях Хабаровского края для повышения своего профессионального уровня. А это, вы сами понимаете, качество знаний наших студентов.

- Как дойти до Японии? Дорого?

- Дорого. Бюджет денег не даст. Придется самим заработать.

- Почему только один вариант? А если по обмену…

- Тоже возможно: пригласить японских студентов к нам с проживанием и питанием, а наших - к ним…

- Названные вами рабочие специальности не будут сокращены?

- Нет. Но опять же - задачи нам ставит Минэкономразвития вместе с Союзом работодателей Хабаровского края. Они определяют, какие специальности краю нужны на ближайшие годы.

Сегодня есть тренд на ускоренную подготовку специалистов. Это еще одно важное и интересное направление, которое мы должны освоить. Оно пока не развито в Хабаровском крае.

- Начинают строить вторую очередь космодрома Восточный, пять тысяч работников потребуются…

- Это как раз те вызовы, на которые нам надо ответить. Смотрите, в армии сократили службу до одного года, а раньше ведь было три. Так и у нас. Долгосрочные программы обучения уже не актуальны. Нужны краткосрочные: 6-8 месяцев. С другой стороны, с ребятами, которые пришли к нам после девятого класса, это не выйдет - они должны получить у нас среднее образование. С теми, кто после одиннадцатого класса, скорее всего, получится.

Кто понял эту фишку, тот направляет своих детей учиться у нас.

- Не понятно - в чем фишка?

- Поступая учиться в колледж после девятого класса, молодой человек уходит от школьного ЕГЭ. Он получает у нас среднее образование и специальность, а потом, если ему нравится выбранный профиль, он с нашим дипломом через собеседование идет в вуз. Понимаете выгоду?

- Так у вас должен быть конкурс желающих!

- Так и есть. В этом году в автодорожный техникум практически по всем специальностям было по два человека на место. А с годами будет все больше. Все видят перебор юристов и экономистов. А рабочие специальности востребованы. Наших выпускников-дорожников расхватывают на ура. У наших ребят стопроцентное трудоустройство. У наших ребят отсрочка от армии.

- С какой базой поступают ребята в ваш колледж?

- Вопрос есть, но он двоякий. Приходят ребята без углубленных знаний по некоторым дисциплинам. Но надо ли считать это проблемой? Молодой человек открывает гаджет и находит нужную информацию - ему не надо учить, не надо запоминать, как мы в свое время зубрили. Мы к чему идем? К цифровизации. Чем дальше, тем больше. И самое главное, наверное, - обучить ребят пониманию этого.

- Есть в крае такие производства, на примере которых вы показываете ребятам их перспективу?

- Например, компания «ВИС» - одна из самых передовых российских - строит известную автомобильную дорогу в обход Хабаровска. Ее генеральный директор в свое время закончил аналогичный нашему автодорожный техникум. И своего старшего сына он направил учиться в наш колледж. Он приглашает наших студентов и показывает передовые технологии в строительстве. Когда туда приезжают наши студенты, которые обучаются дорожному строительству, у них уйма впечатлений. Там каждый день поднимаются квадрокоптеры и в масштабе 3D снимают весь процесс. Там немецкие асфальтобетонные заводы и асфальтоукладчики. Что такое немецкая технология - объяснять не надо. Там все передовое, начиная от организации труда.

- Но потом ребята возвращаются в вашу суровую реальность…

- Да. И становится грустно. В нашей лаборатории оборудование не самое передовое. У нас нет современных дорожных машин. Самое лучшее у нас - только грейдеры. В машиностроительном техникуме еще похуже. К примеру, станок с числовым программным управлением в полную силу не работает - нет нужной оснастки, которая стоит миллионы.

Это очень важно, когда молодой человек понимает, что его учат на всем передовом. Если такое есть, оно останется у него на всю жизнь.

- Представим: ребят учат на всем передовом. Но они приходят на производство, а там этого передового нет. Может, лучше учить на реальном?

- Не соглашусь. Плохо, когда у нас отстой, а на предприятии все передовое - ребятам некогда переучиваться, там сразу надо включаться в работу.

- Не хотите ли сказать, что реальное производство в крае впереди вашего колледжа?

- Именно так и хочу сказать! И хотелось бы, чтобы меня услышали государственные люди, которые ратуют за оптимизацию. С одной стороны, все правильно: оптимизация ведет к укрупнению. А с другой стороны, нельзя оптимизацию сводить к сокращению двух бухгалтеров. Должна быть еще и оптимизация всех процессов. То есть должна идти замена техники, технологий, оборудования, комплектующих на новые, более современные.

- Есть варианты?

- Один из вариантов - участие в федеральных проектах, за что нам дают гранты. В этом году один хабаровский колледж получил грант в 37 миллионов рублей, другой - 29, третий - 17.Однако машиностроительный техникум не претендовал на грант.

- Почему?

- Потому что должна быть тысяча и более учащихся.

- Но в автодорожном-то техникуме их больше тысячи…

- Мы не прошли по другому показателю - были долги по налогам. Обидно! С самого начала нового года будем такое препятствие преодолевать, чтобы получить грант.

- Уже придумали куда тратить будущие миллионы?

- У меня мечта: готовить специалистов для работы на исключительной лесозаготовительной технике Harvester и Forwarder. Это самая передовая технология, бешеная производительность, немыслимый для лесозаготовки комфорт, высший класс рабочей квалификации, зарплата под 400 тысяч рублей в месяц.

- Откуда вы знаете такие нюансы?

- Я видел работу этих лесных комбайнов на Тугуре в Хабаровском крае. А еще в августе этого года финская компания Ponsee - один из трех производителей такой техники - открывала учебный центр в лесопромышленном техникуме города Кирова. Я там был.

- Сама компания открывала?

- Нет, инициатива шла от одного коммерсанта и региональной власти - заключить соглашение с компанией Ponsee. Причем коммерсант сам купил всю финскую технику для учебного центра.

- У нас такое возможно?

- Как вам сказать… У нас мощнейшие лесозаготовители… Когда я там сказал, что у нас только одна компания RFP имеет заготовительную базу больше двух миллионов кубометров леса, для них это немыслимые масштабы.

- К чему вы все это рассказываете?

- После оптимизации получилось, что наш колледж будет готовить ребят по трем профессиям и двенадцати специальностям. А я хочу, чтобы колледж обучал еще одной профессии - оператора лесозаготовительной техники. Но нам наше министерство пока не разрешает, поскольку есть квота на профессии, а в Комсомольске есть техникум такой направленности. Однако мы считаем, что не только там, но и у нас должно быть такое перспективное направление, и готовимся - пока в рамках дополнительного профессионального образования. Провели несколько совещаний с работодателями и дилерами по продаже этой техники.

- Что новое грядет в вашем колледже?

- Мы уходим от классической защиты дипломных проектов и готовимся к итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационных экзаменов. Классическая - когда студент рассказывает теорию, показывает на чертежах свой проект. Будет так: помимо защиты выпускной квалификационной работы эксперты государственной аттестационной комиссии будут оценивать практические навыки. Как студент выполняет клёпку или сборку-разборку двигателя, диагностирует неисправности автомобиля и т.п. Это гораздо сложнее, но интереснее. Мы уже проводили в 2018 и 2019 годах демонстрационные экзамены на наших аккредитованных площадках по трём компетенциям, но как пробные.

- У вас преподаватели не заскорузли в прошлом?

- По общеобразовательным дисциплинам проблем нет. А по специальным дисциплинам проблема есть. Не идут молодые на преподавательскую работу - зарплата маленькая. Есть доплаты (два оклада) молодым специалистам. Но энтузиазм заканчивается через два месяца, когда человек говорит: получаю 18 тысяч рублей - как содержать семью?

- И какие выходы?

- Брать на целевое обучение ребят, за которых платит предприятие. Эти деньги отдавать преподавателям - до копейки! Еще: колледжу самому зарабатывать и доплачивать. Но все варианты заменяют государственную зарплату. Вот здесь я задумываюсь: не много ли государственных функций мы подменяем?

- Это чревато сверхусилиями, которые могут не оправдаться. Тратой времени, сил и средств не на образование, а на побочный бизнес. По большому счету колледж должен обучать, а не зарабатывать. Так?

- Я с вами согласен. Где мы можем заработать? Пока на школе по подготовке водителей. Но таких школ в Хабаровске уже 25. Когда их было пять, то мы выпускали в год 3600 водителей, а в прошлом году всего тысячу.

- И что делать с этими школами?

- Не со школами. Что дальше делать с профобразованием? На мой взгляд, не должно оно работать на доходы. На мой взгляд, чревато минимизировать и расходы на образование. Оно всегда было расходной частью бюджета. Если не модернизировать его материальную базу, значит, выпускники в экономику придут не подготовленными к современным процессам. Все увязано!

Говорю еще раз: произошло слияние двух техникумов с большой историей. Одному 79 лет, другому - 51. После оптимизации получается весьма хорошая перспектива по развитию направлений. Хотелось бы, чтобы материально-техническая база им соответствовала.

- Павел Евгеньевич, давайте поменяем тему разговора. Как идут ваши общественные дела?

- В этом году я стал заместителем председателя Общественного совета при комитете госстройнадзора правительства Хабаровского края. Изначально меня пригласил председатель этого комитета Олег Борисович Сутурин, потом прошел процедуру рекомендаций общественников. Работу в Совете я посчитал прибавкой к имиджу колледжа. Из множества общественных советов края наш вошел в первую тройку по итогам оценки его работы.

- Что вам импонирует в Совете?

- Сутурин - очень грамотный руководитель. Он из тех людей, которые могут увязывать разные проблемы и задачи в единое решение. Это редкое сочетание. Я тоже люблю системный подход в работе.

Совет рассматривает острые вопросы. Например, тема обманутых дольщиков сначала прошла апробацию на нашем Совете, а потом пошла в правительство. Понятно, что власть ее знала. Но важно и другое - конструктивные предложения, как ее решать. Рассматривали вопросы проблемных застройщиков, что тоже важно. Один из них - долговременная выдача разрешительных документов. Сколько лет ведутся разговоры, а до сих пор проблема не решена.

- Может ли в повестку Совета войти тема дорожного строительства?

- Уже договорились, что в следующем году ее обсуждаем. Известная проблема - содержание дорог. Как ее решать? Надо увязывать строительство дорог с их содержанием - такова мировая практика. Мы намерены проанализировать вопрос со всех сторон и отправить его в правительство края и в краевую думу на дальнейшее обсуждение. Почему это важно? На новые дороги существует три года гарантийного срока. Но как раз через это время и начинают вылезать некоторые огрехи-прорехи, допущенные при строительстве.

- Проблема объемная, наскоком не решить, если только начать заострять…

- Да, надо начинать заострять, иначе можно и вообще до нее не дойти. У нас, к сожалению, сегодня подрядчик есть, а завтра его нет. Знаете, почему? Понаворовал… Кто следит за владивостокскими «оползнями», тот понимает нарушение технологии при строительстве их знаменитых объектов. Нам это надо?

- Чем закончим наш разговор?

- Хочу поздравить всех выпускников бывших автодорожного и машиностроительного техникумов, а также учащихся и преподавателей нынешнего автомеханического колледжа с успешным завершением очень непростого уходящего года. А еще хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пусть в наступающем году Белой Металлической Крысы у всех будет уверенность в будущем, желаю исполнения желаний, крепкого здоровья и больше удачи!

Раиса Целобанова