В полуфинал "Лидеров России" поедет 71 человек от Хабаровского края

Хабаровский, Приморский края, а также Республика Саха (Якутия) возглавили рейтинг по количеству участников, приглашенных в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" от Дальнего Востока. По итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы приглашены 2988 конкурсантов, от Дальневосточного федерального округа – 330 человека. Хабаровский край будет представлять 71 участник, - сообщает пресс-служба губернатора и Правительства края.

Всего от Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9644 заявок. К очному этапу приглашены 330 участников: Приморский край – 76, Хабаровский край – 71, Республика Саха (Якутия) – 42, Республика Бурятия – 39, Амурская область – 30, Сахалинская область – 24, Забайкальский край – 23, Камчатский край – 14, Магаданская область – 9, Еврейская АО – 2 человека.

Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%.

- По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Очные соревнования пройдут в январе и феврале во всех восьми федеральных округах. Дальневосточники за право выйти в суперфинал будут состязаться во Владивостоке с 14 по 17 января. В суперфинале, который пройдёт с 27 марта по 31 марта, примут участие 300 человек со всей страны. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Конкурс "Лидеры России" проходит третий раз. Его запуск поддержал Президент РФ, Председатель Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин. Старт был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус". В прошлом году в числе победителей оказался заместитель главного технолога - начальник отдела штамповочно-заготовительных работ филиала "Авиационная холдинговая компания "Сухой" - "КнААЗ им. Гагарина" Иван Кремза.