Лебеди, мышки и волшебство

В хабаровском Музыкальном театре – премьера мюзикла для детей.

Быть сказочником - непросто. Врут все, но сказочники врут волшебно. Если обыкновенные люди врут ради корысти или просто природа их такая лживая, обезьянья, то создатели сказок врут как-то совершенно по-детски, искренне, а без искренности разве может быть сказка? Только не стоит путать сказочников с политиками и синоптиками. Они тоже порой вроде сказочников, только у них вранье не волшебное, а хроническое. Посмотрите, как у политиков от вранья лица перекашивает не по-хорошему: то все морщинами покроется, словно шарик лопнутый, то, наоборот, раздует, аж глаза из орбит вываливаются, то рот так скривится, что кажется - еще пара лживых слов и окажется он на затылке.

Без чего-чего, а без сказок жить невозможно. Где-то должно же добро побеждать зло! В обычной жизни это настолько редко бывает, что потерять веру в человечество - плевое дело. Может, оттого все самые лучшие сказки необычно кровавы и немного грустны? Сочинить хорошую сказку непросто, а уж поставить в театре сказочный спектакль в наше гаджетовое время непросто вдвойне. А вот в Музыкальном театре все сложилось. Может быть, взрослым и скучновато было, но на то они и взрослые, чтобы скучать на детском празднике. А вот дети в зале не шумели, не галдели, значит, им было интересно, значит, это красочное и музыкальное действо увлекло их.

Спектакль «Тайна двенадцати лебедей», представленный в самом музыкальном дальневосточном театре, сочинил и поставил по мотивам истории Ганса Христиана Андерсена Сергей Суворов, а музыку сочинил хабаровский композитор Дмитрий Голланд.

Снип-снап-снурре!

Сказка началась потихоньку, почти незаметно, когда прибывшие дети и взрослые фоткались около новогодних елочек. Не зря же готовили маскарадные костюмы. Конечно же, по традиции, больше всего было снежинок. Их разбавляли мышки – маленькие и чуть больше, совсем худенькие и с отменным аппетитом. Эти снежинки, мышки и прочие сказочные персонажи играли в подвижные игры и рисовали. Прыгать через канат, который раскручивали дяденька и тетенька в новогодних костюмах, дети сначала боялись. Пришлось одной хабаровской бабушке пример показать. Попрыгала-попрыгала, щечки раскраснелись, и вдруг показалось, что это не бабушка, а маленькая девочка, пусть немного сконфуженная, но счастливая. Это же новогодняя программа, а значит, и чудеса возможны.

Дети водили хороводы, елочка зажглась, потешки были потешные, игры были веселые. А еще среди тех, кто рулил детским весельем, помимо скоморохов, Деда Мороза и Снегурочки была многодетная мышь с большим педагогическим опытом. Не подмажешь – не поедешь, не подсластишь – какой тебе Новый год, так, одно занудство. Когда-то в советские времена зайчики передавали деткам новогодние конфетные подарки, а здесь – брендированные подарочки от Музыкального театра. И правильно, зритель-то порой как лютый зверь, его нужно с детства прикармливать. И не только взрослых в театральных буфетах (которые, кстати, работали и после спектакля), но и маленьких.

Напрыгались юные хабаровчане, набегались, нахороводились, а значит, пришло время и для волшебной сказки. Волшебства для детей на Новый год – как масла в каше, много не бывает.

Пурре-базелюрре!

Во-первых, принцесса (актриса Александра Бичурова) была красавица, хорошо пела и даже танцевала. Во-вторых, принцев было много, они были разные, а один даже маленький-маленький. Но все как на подбор - красавцы, так что юным зрителям влюбляться было в кого. А для чего еще ходить в театр, если не влюбляться? Любви все возрасты покорны, и маленькие сердечки порой более страстно и горячо любят, чем взрослые.

Конечно, молодость и красота - дело нужное и для глаз приятное. Но все-таки самые яркие сцены - с участием старого короля. У Игоря Желтоухова, народного артиста Российской Федерации, исполнившего роль короля, есть удивительный дар. И это настоящее волшебство. Только шаг он делает на сцену, и словно оживают декорации, а артисты становятся талантливее. Сам воздух преобразуется, становится гуще, пей его как газировку, наслаждайся театральной вкусностью. И словно в глубине потемок оживает неведомое существо, оно обязательно доброе, назовем его эгрегором, уж простите, скажу по старинке, Музкомедии. И сразу почти детская искренность, искрящаяся легкость, почти кошачья органичность и лукавость. Настоящие сказки всегда должны быть лукавыми, не так ли?

Конечно, фраза короля: «Всего один бокал вина, а столько неприятностей!» детям непонятна, это адресовано взрослым. В преддверии затяжного то ли празднования, то ли новогоднего беснования эта фраза как никогда актуальна. И кто решил, что сказки исключительно для детей? Взрослые не меньше радовались этому сценическому волшебству.

Ну и нельзя обойти вниманием костюмы. Думается, что не одна девочка в зале позавидовала Принцессе, да и что греха таить, и Агате – злой колдунье. А музыка? Это была не пластмассовая минусовка, играл настоящий оркестр! В итоге - яркий сказочный мюзикл с красивейшей партией Принца, естественно, о любви.

И еще раз: снип-снап!

У режиссера Сергея Суворова в арсенале сказочные спектакли «Золушка», «Приключения Герды в Снежном королевстве» и «Как подружились Амур и Тимур» в хабаровском Музыкальном театре и «Дикая корова Динка» в краевой филармонии.

- Когда в прошлом году я закончил спектакль «Золушка», когда все сложилось, я подумал, что нужно в программку написать стихотворение. Написал, прочитал маме и сказал: «Это моя эпитафия». И в этот момент появилось ощущение, что рядом со мной стоит Евгений Шварц, написавший пьесу «Золушка». Главное – это почувствовать нечто, что пришла эта энергия. Эти «Лебеди» три года летели. И в какой-то момент – пауза. Я тогда подумал: «Какая тишина хорошая!». А потом понял, что благословлен.

- Спектакль «Тайна двенадцати лебедей» рассчитан на маленьких хабаровчан?

- Когда я был маленьким, смотрел советские сказки. Например, «Приключения Буратино». Там очень взрослый юмор. Для меня это пример. Композитор Дмитрий Голланд, который написал музыку к спектаклю, все время говорил мне: «Убери этот детский текст. Давай мне взрослую историю». Дети-то все понимают. Они могут сразу не догонять, что происходит, но в какой-то момент чувствуешь, что вот они…

- В детстве любил сказки?

- Очень. У меня бабушка работала в Облпотребсоюзе. В голодные советские времена, когда у всех не было ничего ни одеть, ни обуть, у нас все было дома, было много книг. А еще у меня была своя Арина Родионовна – прабабушка-сказительница. Она со мной в театр играла - вырезала фигурки и разыгрывала сценки. Галина Сергеевна Преображенская (музыковед, создатель и художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». - Авт.) как-то сказала, что я – последний романтик. Я верю в благородство людей. Не верю, что человек может сознательно совершать подлость. Сорок лет мне, а я все еще верю в сказки.

Юрий Рязинкин