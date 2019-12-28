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Процесс "цепной реакции" активизировал общественник из Хабаровска Али Мамедов
Становится очевидным, что тренд на снижение пенсионного возраста для дальневосточников, который в августе этого года задал Али Мамедов, начинают поддерживать основные политические силы и объединения.
Напомним, что на недавней встрече с журналистами Якутии полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что намерен обсудить инициативу о снижении пенсионного возраста для дальневосточников с кабинетом министров РФ. А уже 25 декабря представители коммунистической партии в Законодательной думе Хабаровского края выступили с предложением о рассмотрении возможности снижения пенсионного возраста для дальневосточников в Государственной Думе. Сегодня, в эфире телеканала "Россия 24" о перспективах снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока говорил уже лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
А вот что говорил заявлял по этому поводу Али Мамедов еще пол года назад:
"Считаю необходимым обеспечить всем жителям Хабаровского края региональные доплаты к пенсии. Как у москвичей, как, в свое время, было у всех дальневосточников.
Кроме того, пенсионный возраст у нас должен быть снижен до прежнего уровня. Ведь мы живем в особом регионе России, удерживаем восточный рубеж нашей страны. Власть должна компенсировать эту миссию дополнительными льготами".
Выходит, и правда - "Россия начинается с Востока". Остается надеется, что общественная инициатива Али Мамедова, нацеленная на повышение качества жизни земляков, не превратится в манипулятивный инструмент для различных политических сил.
- Это хорошо, конечно, что политики подхватили нашу инициативу, - считает Али Мамедов. - Ведь для меня важно сделать реальное и очень нужное для дальневосточников дело. Плохо другое. Думаю, коммунистам это нужно для политической рекламы. До выборов в Госдуму осталось меньше двух лет. Мы же хотели, чтобы инициатива была общенародной, вне зависимости от политических взглядов. Ну да ладно. Нам главное снизить пенсионный возраст. И тут хороша любая поддержка.
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