Хабаровчан приглашают встретить Новый год на катке

31 декабря в 23.30 на народном катке Хабаровска начнется праздничная новогодняя программа. Жителей и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

В 24:00 на большом интерактивном экране набережной в режиме реального времени будет транслироваться новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. Под бой курантов народный каток Хабаровска ждет в гости губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала.

В новогоднюю ночь до 4 утра будет работать прокат коньков и тёплая зона фудкорта, где смогут погреться и попить горячего чая гости набережной. В эту новогоднюю ночь хабаровчане станут участниками веселых новогодних конкурсов и поздравлений. В ходе праздничной программы гостей набережной будут развлекать вокальные и танцевальные коллективы Хабаровска.

1 января в 12:00 на стадионе имени Ленина состоится новогодняя спортивная акция «Забег обещаний». Это открытый новогодний забег для всех, кто любит спорт и здоровый отдых жизни. Участником символического забега может стать каждый желающий в независимости от возраста. Необходимо дать обещание и пробежать символичные 2020 по маршруту зимней набережной. В 11:00 в холле УКСК начнется регистрация участников. Финалисты «Забега обещаний» получат приятные подарки.