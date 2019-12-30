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"Готовность 01" проверили на школьниках сотрудники МЧС
В канун Нового года сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и пожарные города Хабаровска провели соревнования для учащихся седьмых классов Краевого центра образования «Готовность 01», - сообщает пресс-служба ведомства.
«Подобное мероприятие мы организовали в первый раз. Для этого разработали специальную программу, которая позволяет мальчишкам и девчонкам познакомиться с работой пожарных и изучить базовые правила безопасности, - отметила заместитель начальника отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Светлана Безуглая. – В следующем году мы будем проводить эти соревнования несколько раз в месяц в различных школах и детских садах. Наша главная задача – научить ребят правильно действовать в экстренных ситуациях».
Пожарные состязания прошли в спортивном зале учебного заведения. Двум командам по 10 человек предстояло преодолеть 6 испытаний. Первый этап – «Вызови пожарных». Каждый участник должен был подбежать к столу с телефоном, условно набрать единый номер вызова экстренных служб 112, сообщить данные, которые необходимо всегда говорить в случае реального вызова помощи: свои фамилию, имя, отчество, адрес, где произошёл пожар, сколько этажей в здании, где возник пожар. Оценивалась в целом скорость и правильность выполнения задания всей командой.
Следующее испытание – «К тушению пожара готов». Первым девяти участникам необходимо было добежать до стола с обмундированием пожарного – боевой одеждой – на скорость одеть её и снять, передав эстафету следующему члену команды. Последний человек, надев боёвку, должен был добежать до пожарных рукавов, соединить их между собой и подключить к разветвлению, защёлкнуть пожарный ствол и финишировать на противоположной стороне спортзала. На этом этапе необходимо было показать ловкость, сноровку и, конечно, лучшее время.
В третьем конкурсе семиклассникам предстояло собрать пожарную аптечку. На столе находились таблички с наименованием предметов, которые должны быть всегда под рукой у огнеборцев. С простыми предметами такими, как шина, бинт, жгут – все справились легко, а вот положить булавку в аптечку никто не догадался. А ведь она тоже может сослужить пользу, например, когда необходимо закрепить информацию о времени наложения жгута на конечность. Поэтому после того, как все аптечки были собраны представители спасательного ведомства рассказали участникам, что должно там быть обязательно и почему.
Во время творческого задания детям требовалось за очень короткое время максимально понятно и красиво нарисовать информационный знак (табличку). Перед этим ведущим были озвучены по очереди пять правил безопасности. На обдумывание и воплощение идей каждого знака давалось всего 30 секунд. В итоге выиграла та команда, чьи плакаты получились наиболее четко и понятно оформлены и отображали суть требований.
Следующее испытание познакомило школьников с пожарным инвентарем. Ребятам необходимо было выбрать 10 предметов, которые необходимы как пожарным, так и обычным гражданам для тушения огня. Задание оказалось не таким простым – пожарный рукав, огнетушитель, песок ребята знали и сразу выбрали их. Однако багор и лопату догадалась взять с собой «в бой» лишь одна команда.
Последним этапом состязания стал "пожарный крокодил". Как и в известной игре, участники должны были пантомимой объяснить своим коллегам по команде слова. Только здесь эти «загадки» были связаны напрямую с работой огнеборцев. Дольше всего отгадывали ребята бенгальский огонь и спички.
Пока судейская бригада подсчитывала очки и готовилась к награждению, профессиональные пожарные Евгений Золотарев и Игорь Дербышкин провели для школьников занятие по отработке практических навыков по пожарной безопасности. Они показали, как пользоваться спасательной веревкой, правильно завязывать узлы на ней, чтобы можно было в случае опасности спасти свою жизнь и жизнь своих друзей, оказавшихся в беде.
По итогам участникам соревнований сотрудники МЧС России вручили дипломы и поздравили ребят с наступающими праздниками. Они пожелали успехов в учебе, а также быть ответственными к своей жизни и своих близких, чтобы на практике им не приходилось сталкиваться с чрезвычайными ситуациями.
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