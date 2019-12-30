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За призы Деда Мороза боролись юные гимнастки в Хабаровске
Пять дней гимнастки хабаровской «Олимпии» боролись за призы Деда Мороза на новогоднем турнире. По завершении соревнований состоялся ежегодный праздник школы, на котором были подведены итоги 2019 года, награждены сильнейшие спортсменки и тренеры, а также состоялся праздничный гала-концерт.
В соревнованиях выступили начинающие спортсменки. Для большинства юных участниц - это первые соревнования в их карьере. Они старались понравиться не только зрителям, но и Деду Морозу, который принес огромный мешок с подарками.
- Девочки очень ждут эти соревнования и основательно к ним готовятся. Это праздник, Дед Мороз, подарки. Здесь все получают призы. Но это очень значимый старт. Наши нынешние лидеры сборной края, призеры Всероссийских турниров когда-то начинали свою карьеру с этих соревнований. Это своего рода стартовая площадка. Надеюсь после этих выступлений дети полюбят гимнастику всей душой и будут заниматься более увлеченно, а некоторые и целенаправленно достигать высоких спортивных результатов, - рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.
В 2019 году гимнастки «Олимпии» завоевали множество наград. Если перечислять все – это займет много времени. Самыми значимыми достижениями стали: победа на первенстве ДФО в командном зачете и в личном – Ирины Гуськовой и Ирины Ли; победа Ирины Гуськой на многоборье и 12 наград в общей сложности на пятерых в отдельных видах на официальном международном турнире в Лос-Анжелесе; серебро на чемпионате ДФО в командном зачете; бронза на Всероссийских соревнованиях команды «Отрада» в групповых упражнениях; впервые в истории Хабаровской гимнастики Вероника Забродина была включена в состав сборной Ассоциации спортивных клубов России.
- В целом 2019-ый был очень насыщенным и удачным. Мы наградили 30 гимнасток, которые выполнили первый взрослый разряд и 40 – кандидатов в мастера спорта. Также были награждены 122 сильнейшие спортсменки в различных номинациях Еще 6 гимнасток в Пензе на Всероссийских соревнованиях выполнили норматив «Мастера спорта». Конечно, это большая заслуга тренеров. В первую очередь, хочется отметить Елену Бовсуновскую, Викторию Крет, Веронику Алянчикову – они готовили сборную команду Хабаровского края. Им огромное спасибо. Сам праздник – получился радостным, светлым, запоминающимся. Такое впечатление, что у нас одна большая семья. Все радовались выступлениям, победам друг друга. Были улыбки на лицах, единение. Подходили родители, благодарили. Это очень приятно, - сказала Ольга Борзова.
Всего несколько дней гимнастки передохнут на новогодних праздниках и сразу приступят к тренировкам. 5-6 января пройдет чемпионат Хабаровского края, а уже 8 января хабаровчанки отправятся на первенство ДФО в Южно-Сахалинск.
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