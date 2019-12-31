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Дмитрий Медведев поздравил жителей края с новогодними праздниками
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил в адрес губернатора Хабаровского края Сергея Фургала правительственную телеграмму. Глава кабинета министров поздравил жителей края с наступающим Новым годом и Рождеством, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
- Мы всегда ждем эти замечательные зимние праздники с теплыми чувствами. Стремимся поделиться радостью и прекрасным настроением с теми, кто нам особенно дорог. Главное, что всех объединяет в эти светлые дни, - любовь к родным, близким, любовь к своей стране. Этот год открывает перед нами двери в новое десятилетие. И, уверен, вместе мы обязательно добьемся, чтобы для всех, кто живет в России, оно стало счастливым и благополучным. Пусть в 2020-ом году вам во всем сопутствует удача, а начатые дела увенчаются успехом. От всей души желаю крепкого здоровья и всего наилучшего, - сказал Дмитрий Медведев.
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